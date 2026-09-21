Cúp Quốc gia 2026-2027: Nóng bỏng trận “derby TPHCM" ở vòng 1/8

Sau các trận đấu vào ngày 20-9, Cúp Quốc gia 2026-2027 đã xác định được 8 đội vượt qua vòng loại, 3 suất còn lại chờ các trận đấu muộn vào ngày 6-10 tới đây.

Đà Nẵng gây bất ngờ khi loại Hà Nội FC từ loạt sút luân lưu 11m. Ảnh: PVF.

Tham dự vòng loại Cúp Quốc gia có 22 đội, 11 đội thắng sẽ lọt vào vòng 1/8 cùng với 5 đội được vào thẳng là Công an TPHCM, Công an Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định và Thể Công Viettel.

Bất ngờ đến sớm khi ngay từ vòng loại đã có nhiều đại diện đến từ V-League sớm dừng bước là Thanh Hóa, HAGL, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Hà Nội FC. Đáng chú ý là Hà Nội FC, đội bóng vốn có nhiều tham vọng ở mùa giải năm nay nhưng chưa có tín hiệu khởi sắc 2 trận thua liên tiếp từ đầu V-League 2026-2027.

Việc bị loại sớm ở Cúp Quốc gia là lời cảnh báo cho cựu vương này khi gánh nặng đang được đặt lên vai hai tiền vệ kỳ cựu Hùng Dũng - Văn Quyết đang có dấu hiệu chựng lại về phong độ.

Loại CLB Thanh Hóa, các cầu thủ Becamex TPHCM sẽ gặp Công an TPHCM ở vòng tiếp theo.

HAGL cũng đáng báo động từ dàn lực lượng mong manh. Sau hai trận thua đậm ở V-League trước Nam Định và Hải Phòng thì trận thua trước Hưng Yên ở Cúp Quốc gia đã phơi bày những yếu kém. Đội bóng phố Núi thiếu chiều sâu về đội hình, với ngôi sao sáng nhất của họ cũng chỉ dừng ở thủ môn trẻ Trung Kiên.

Vòng loại Cúp Quốc gia còn 3 trận đấu muộn vào ngày 6-10, gồm: Lâm Đồng - SLNA, Đồng Nai - Bình Minh Sài Gòn và CAND - Huế.

Đến nay nhiều cặp đấu ở vòng 1/8 đã được xác định. Đáng chú ý là cuộc so tài giữa Công an TPHCM và Becamex TPHCM trên sân Bình Dương được tính là sân nhà của đội bóng đại diện ngành Công an. Đội thắng trận ở cặp này nhiều khả năng gặp Thể Công Viettel ở vòng tứ kết.

Nam Định gặp “người anh em” Phú Thọ cũng là cặp đấu thú vị. Vừa loại HAGL, các cầu thủ Hưng Yên sẽ chạm trán đối thủ mạnh hơn là Ninh Bình. Đó cũng là thử thách không nhỏ cho thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy.

QUỐC CƯỜNG