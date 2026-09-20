Bóng đá nữ ASIAD 2026, Việt Nam – Thái Lan: Đi tìm chiến thắng đầu tiên

Cả hai thế lực lớn nhất của bóng đá nữ Đông Nam Á đều chưa có được điểm nào sau hai lượt trận đầu tiên tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam chiếm ưu thế trong lịch sử 10 trận gặp nhau gần đây trước Thái Lan. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau hai trận thua và rơi vào tình thế hiểm nghèo, cả hai đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan phải quyết đấu để giành trọn vẹn 3 điểm vào ngày 21-9 để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đội tuyển nữ Thái Lan đã chủ động giữ sức khi đối đầu với ứng cử viên vô địch Nhật Bản ở trận ra quân và chấp nhận thất bại đậm 0-8. Tuy nhiên, tính toán chiến thuật của đội bóng xứ Chùa Vàng đã hoàn toàn phá sản khi họ tiếp tục để thua Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số sít sao 0-1 ở lượt trận thứ hai.

Với hiệu số bàn thắng bại là -9 sau hai trận, Thái Lan không còn đường lui và buộc phải đánh bại tuyển nữ Việt Nam ở lượt đấu cuối nếu muốn tranh chấp vị trí thứ 3 có thành tích tốt tại bảng E.

Trong khi đó, tình thế của đội tuyển nữ Việt Nam cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. HLV Hoàng Văn Phúc đã tung ra lực lượng mạnh nhất trong trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) nhưng vẫn thua 1-2.

Sau khi không có kết quả như ý, ông Phúc buộc phải "cất" hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị trong cuộc đụng độ với Nhật Bản nhằm dưỡng sức cho trận quyết chiến với Thái Lan. Cuối cùng, tuyển nữ Việt Nam cũng thua đậm 0-8 trước đội bóng xứ sở mặt trời mọc trước khi bước vào trận cuối vòng bảng.

Không còn Huỳnh Như, nhưng hàng công của đội tuyển Việt Nam với Bích Thùy, Hải Yến, Vạn Sự vẫn "bén" hơn so với Thái Lan. Ảnh: VFF

Cuộc so tài giữa nữ Việt Nam và nữ Thái Lan mang tính chất vô cùng quan trọng đối với cả đôi bên. Dù vậy, một chiến thắng cũng chưa thể đảm bảo chắc chắn tấm vé đi tiếp, bởi cả hai đội đã mất quyền tự quyết và phải ngóng chờ kết quả có lợi từ hai cặp đấu ở bảng khác: Myanmar – Bangladesh và Uzbekistan – Hồng Kông (Trung Quốc).

Cặp đấu mà cả Việt Nam lẫn Thái Lan đổ dồn sự chú ý nhiều nhất là cuộc đối đầu giữa Myanmar (0 điểm, hiệu số -13) và Bangladesh (0 điểm, hiệu số -16). Khả năng giành chiến thắng của Myanmar là rất cao, và điều này sẽ khiến cuộc đua hiệu số giữa các đội xếp thứ 3 trở nên vô cùng kịch tính. Trong khi đó ở nhánh khác, Uzbekistan đã có 2 điểm "lận lưng" nên họ chỉ cần một kết quả hòa là đủ đạt mục tiêu.

Vạn Sự vốn có duyên ghi bàn trước Thái Lan. Ảnh: VFF

Xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển, cán cân lợi thế đang nghiêng rõ rệt về phía đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc. Trong 10 lần đụng độ gần nhất tính từ năm 2016 đến nay, đội tuyển nữ Việt Nam mới chỉ để thua duy nhất một lần vào năm 2016 tại giải vô địch Đông Nam Á – thất bại diễn ra trên chấm luân lưu đầy may rủi sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong giờ thi đấu chính thức.

Dù đội hình tham dự giải lần này có nhiều sự thử nghiệm và bổ sung lực lượng mới, các cô gái Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh của dàn cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Bích Thùy, Hải Yến, kết hợp cùng sự nhạy bén, đột biến của Vạn Sự. Nếu chơi đúng phong độ, một chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Dự đoán: Việt Nam 2-1 Thái Lan

QUỐC CƯỜNG