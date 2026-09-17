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Bảng xếp hạng sau lượt trận thứ 2 môn bóng đá nữ ASIAD 2026

SGGPO

Sau lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 17-9, môn bóng đá nữ đã xác định 4 đội sớm giành quyền vào tứ kết.

Bảng xếp hạng sau lượt trận thứ 2 môn bóng đá nữ ASIAD 2026

Đó là Nhật Bản, Đài Loan (TQ), CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc. Bốn suất còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối vào ngày 21-9.

Tham dự môn bóng đá nữ ASIAD 2026 có 12 đội, được chia làm 3 bảng đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Thái Lan, Đài Loan (TQ), và ĐKVĐ Nhật Bản. Bảng B gồm CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Bangladesh, Myanmar. Bảng C gồm Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan, và Hong Kong.

Theo điều lệ giải, hai đội nhất - nhì bảng cùng 2 đội thứ ba xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

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