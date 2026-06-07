Bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026

Có cùng 6 điểm sau 2 trận nhưng với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, U19 Việt Nam tạm xếp trên đội chủ nhà U19 Indonesia trước lượt trận cuối vào tối 7-6, trận đấu mang tính chất tranh ngôi đầu bảng A.

Tương tự như vậy, hai đội U19 Thái Lan và U19 Malaysia bằng 6 điểm nhưng Thái Lan tạm xếp trên do hơn ở hiệu số bàn thắng bại. Cuộc so tài giữa hai đội này ở trận cuối là rất quyết liệt khi cả hai đều hướng đến ngôi đầu. Nếu thua trận bị tụt xuống nhì bảng, họ đều hồi hộp chờ sau khi các bảng khác kết thúc để tranh suất vớt.

Bởi khi xét thành tích giữa các đội nhì bảng thì bảng A và B không tính kết quả thi đấu với đội đứng thứ tư. Nếu ở bảng này Brunei đứng cuối chung cuộc thì số bàn thắng hiện tại của Thái Lan và Malaysia sẽ bị trừ khá nhiều. Thái Lan đã thắng Brunei 9-0, trong khi Malaysia thắng 4-0.

Ở bảng C, U19 Campuchia bất ngờ có hy vọng vào bán kết khi thắng U19 Philippines 3-0. U19 Campuchia có quyền tự quyết ở trận đấu cuối với U19 Australia, nhưng đối thủ này được nhận diện rất mạnh nên sẽ là thử thách lớn cho Campuchia. Nếu thua đậm, khả năng các cầu thủ Campuchia sẽ nối bước U19 Philippines về nước sớm.

LÊ ANH