Bảng xếp hạng vòng 18 giải hạng Nhất 2025-2026

Cuộc đua thăng hạng đã bất ngờ sôi nổi trở lại khi Bắc Ninh giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai ở vòng 18 để thu hẹp khoảng cách điểm số chỉ còn 3 điểm với chính đối thủ này.

Từng nếm trải cảm giác bất an khi phải đi tranh play-off ở mùa bóng trước, nhưng thất bại trước Đà Nẵng nên các cầu thủ Đồng Nai đang gặp áp lực lớn trước khả năng bị Bắc Ninh bắt kịp bất cứ lúc nào. Giải còn 4 vòng đấu nên mọi thứ chưa nói trước được điều gì.

Trong khi đó với khoảng cách từ 8 điểm, nhóm đội theo sau như Quy Nhơn United, TPHCM, Trẻ PVF chỉ còn tranh đua hạng Ba để giành Huy chương đồng an ủi.

Ở cuối bảng, để thua 2-3 trước Quy Nhơn Unied, Thanh niên TPHCM bị Long An tạo khoảng cách lên 5 điểm và nguy cơ sớm xuống hạng lại ập đến với đội bóng này.

LÊ ANH