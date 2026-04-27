Bảng xếp hạng vòng 16 giải hạng Nhất 2025-2026

Trật tự ở nhóm đầu bảng không đổi, nhưng ở cuộc đua thăng hạng được "hâm nóng" trở lại khi Thanh niên TPHCM giành trận thắng 1-0 trước Long An trong trận đấu "6 điểm".

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Long An trên sân Pleiku đã giúp Thanh niên TPHCM thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ này chỉ còn 1 điểm và thắp lại hy vọng đua trụ hạng.

Đây gần như là hai đối thủ chính tranh trụ hạng mùa này khi mà Đồng Tháp (hạng 10/12) đang tạo khoảng cách 6 điểm với Thanh niên TPHCM và lợi thế trong đối đầu.

Ở top đầu bảng, hai đội Đồng Nai và Bắc Ninh cùng thắng đã nới rộng khoảng cách với nhóm đội theo sau. Với Đồng Nai, trận thắng trên sân Quy Nhơn đã giúp họ đến gần hơn với V-League mùa tới.

