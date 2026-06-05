Thái Lan có 3 đại diện dự Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027

Buổi lễ bốc thăm Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 do LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tổ chức vào sáng 5-6 tại Jakarta (Indonesia). Giải năm nay Việt Nam có 2 suất tham dự là CLB CAHN và đội vô địch Cúp Quốc gia. Nhưng nhiều nhất là Thái Lan khi có 3 suất do Buriram United đang là đương kim vô địch nên được ưu tiên đặc cách.

Hàng công của CAHN mùa này rất mạnh với bộ ba Đình Bắc, Alan và Artur. Ảnh: CAHN FC

Giải lần này cũng là mùa giải thứ ba của sân chơi cấp CLB danh giá nhất khu vực Đông Nam Á. Sau thành công của hai mùa giải đầu tiên, giải đấu tiếp tục được mở rộng quy mô với sự tham dự của 14 đội bóng là các nhà vô địch quốc gia và đoạt cúp quốc gia trong khu vực.

Theo kết quả bốc thăm, CLB Công an Hà Nội (Đương kim vô địch V-League) nằm ở bảng B cùng các đối thủ Port FC (Thái Lan), Johor Darul Ta’zim (Malaysia), Lion City Sailors (Singapore), Preah Khan Reach Svay Rieng (Campuchia), Persib Bandung (Indonesia) và đội thắng ở trận play-off 2.

Đại diện thứ hai của Việt Nam là đội đoạt Cúp Quốc gia 2025-2026 được xếp vào bảng A cùng Buriram United, Ratchaburi FC (Thái Lan), Kuching City FC (Malaysia), Tampines Rovers FC (Singapore), Borneo FC (Indonesia) và đội thắng ở trận play-off 1.

Nam Định được đầu tư mạnh mẽ tại sân chơi Đông Nam Á và châu Á nhưng chưa thu được kết quả tốt. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Ghi nhận sau khi có kết quả bốc thăm thì các bảng đấu khá cân sức khi nhiều đội vốn trong top hàng đầu giải VĐQG những năm qua. Họ cũng đủ khả năng tài chính để tăng sức mạnh đội hình qua quy định mỗi đội được phép có 7 ngoại binh ra sân.

Các trận của vòng play-off sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà – sân khách vào các ngày 8-8 và 15-8-2026. Vòng bảng dự kiến khởi tranh trong tháng 8. Kết thúc vòng bảng, bốn đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Các đại diện của Việt Nam tham dự những giải gần đây đều quyết tâm cao, nhưng chưa thực sự có duyên như trường hợp của Nam Định và cả CAHN.

QUỐC CƯỜNG