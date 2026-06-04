Khởi động Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027

Giải đấu danh giá nhất dành cho các CLB vô địch trong khu vực Đông Nam Á, Cúp C1 Đông Nam Á sẽ chính thức khởi động mùa bóng mới qua lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 5-6 tại Indonesia.

Nam Định hai mùa liền tham dự đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), mùa giải năm nay sẽ có sự góp mặt của 14 CLB, bao gồm đội vô địch quốc gia, đội vô địch Cúp quốc gia và trong một số trường hợp là các đội Á quân đến từ các nền bóng đá hàng đầu khu vực.

CLB hàng đầu của Thái Lan hiện nay là Buriram United đang là đương kim vô địch sau khi thắng Selangor (Malaysia) trong trận chung kết mùa giải trước sẽ tham dự theo suất đặc cách. Việt Nam sẽ có 2 đại diện tham dự giải. Suất đầu tiên đã được xác định là CLB Công an Hà Nội. Suất còn lại chờ danh tánh nhà vô địch Cúp quốc gia 2025-2026 (Công an TPHCM, Nam Định, Ninh Bình hoặc Thể Công Viettel).

CAHN đang có hàng tấn công "hạng nặng" với Đình Bắc, Alan và Artur. Ảnh: VPF

Các đội tham dự được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng bán kết. Những năm qua, các đại diện của Việt Nam tham dự giải này là Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, Thanh Hóa, Công an Hà Nội. Đội tiến xa nhất là Công an Hà Nội khi vào chung kết ở mùa giải 2024-2025.

Điều đáng chú ở giải đấu này, Ban tổ chức mở rộng việc đăng ký cầu thủ ngoại và có đến 7 cầu thủ ngoại trên sân. Vì thế với những đội dư dả về tài chính thì có thể tận dụng điều lệ này để dung hòa lực lượng cho đấu trường Đông Nam Á và V-League mà không e ngại việc bị ảnh hưởng thể lực.

QUỐC CƯỜNG