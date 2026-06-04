Bóng đá trong nước

Khởi động Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027

SGGPO

Giải đấu danh giá nhất dành cho các CLB vô địch trong khu vực Đông Nam Á, Cúp C1 Đông Nam Á sẽ chính thức khởi động mùa bóng mới qua lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 5-6 tại Indonesia.

Nam Định hai mùa liền tham dự đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG
Nam Định hai mùa liền tham dự đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), mùa giải năm nay sẽ có sự góp mặt của 14 CLB, bao gồm đội vô địch quốc gia, đội vô địch Cúp quốc gia và trong một số trường hợp là các đội Á quân đến từ các nền bóng đá hàng đầu khu vực.

CLB hàng đầu của Thái Lan hiện nay là Buriram United đang là đương kim vô địch sau khi thắng Selangor (Malaysia) trong trận chung kết mùa giải trước sẽ tham dự theo suất đặc cách. Việt Nam sẽ có 2 đại diện tham dự giải. Suất đầu tiên đã được xác định là CLB Công an Hà Nội. Suất còn lại chờ danh tánh nhà vô địch Cúp quốc gia 2025-2026 (Công an TPHCM, Nam Định, Ninh Bình hoặc Thể Công Viettel).

bia-1.jpg
CAHN đang có hàng tấn công "hạng nặng" với Đình Bắc, Alan và Artur. Ảnh: VPF

Các đội tham dự được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng bán kết. Những năm qua, các đại diện của Việt Nam tham dự giải này là Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, Thanh Hóa, Công an Hà Nội. Đội tiến xa nhất là Công an Hà Nội khi vào chung kết ở mùa giải 2024-2025.

Điều đáng chú ở giải đấu này, Ban tổ chức mở rộng việc đăng ký cầu thủ ngoại và có đến 7 cầu thủ ngoại trên sân. Vì thế với những đội dư dả về tài chính thì có thể tận dụng điều lệ này để dung hòa lực lượng cho đấu trường Đông Nam Á và V-League mà không e ngại việc bị ảnh hưởng thể lực.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Cúp Quốc gia 2025-2026 Danh tánh Selangor Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á Công an Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai CLB Công an Hà Nội Buriram United Công an TPHCM AFF

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn