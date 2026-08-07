Bóng đá trong nước

HLV Kim Sang-sik hài lòng với màn trình diễn của Đình Bắc

SGGPO

Đội tuyển Việt Nam đã nhẹ nhàng giành 3 điểm trước Campuchia qua chiến thắng 3-1. Trận thắng đã giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik giành ngôi đầu bảng A chung cuộc đầy thuyết phục.

HLV Kim Sang-sik hài lòng về màn trình diễn của các học trò
HLV Kim Sang-sik hài lòng về màn trình diễn của các học trò

Phát biểu mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: “Tôi cảm thấy rất vui vì đội tuyển giành chiến thắng ngày hôm nay. Nhờ đó mà đội tuyển chúng ta đã đạt vị trí nhất bảng, tiến vào bán kết. Ngày hôm nay rất nhiều khán giả đến cổ vũ cho đội bóng. Chúng tôi gửi lời tri ân chân thành tới tất cả mọi người".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã dành nhiều lời khen ngợi cho học trò cưng Đình Bắc: "Ở trận Singapore, Đình Bắc rút ra sớm. Tôi biết có thể cậu ấy hơi thất vọng, nhưng Đình Bắc đã vượt qua điều đó. Ngày hôm nay, Đình Bắc thực hiện rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình".

“Với Đình Bắc, tôi thường xuyên chia sẻ rằng cậu ấy không chỉ thi đấu tại Đông Nam Á, hãy luôn hướng tới những tầm cao hơn. Tôi luôn đặt ra kỳ vọng cao nhất với Đình Bắc cũng như cả đội. Tôi mong Đình Bắc hiểu được tấm lòng của tôi và mong muốn cậu ấy phát triển hơn", ông Kim nói thêm.

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Đình Bắc lập cú đúp bàn thắng vào lưới đội tuyển Campuchia.

Ngay sau trận đấu này, Ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch phục hồi thể lực khi sau các trận vòng bảng đá sát ngày thì khoảng cách đến trận bán kết lượt đi kéo đến 9 ngày. HLV Kim Sang-sik nói: “Trận bán kết đầu tiên có một khoảng nghỉ khá dài. Trong thời gian đó, các cầu thủ trẻ có thể phục hồi về thể trạng cũng như tinh thần. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ tạo ra các kế hoạch tiếp theo thật tốt và mong đạt kết quả tốt trong trận bán kết".

Một số vị trí của đội tuyển Việt Nam trong trận này thể hiện chưa được tốt, từ hàng phòng ngự cho đến khu trung tuyến. Việc thi đấu liên tục cũng là điều làm những trụ cột Thành Chung, Hoàng Đức mất sức. Ông Kim nói: “Ngày hôm nay Hoàng Đức về thể lực bị giảm sút nên tôi đã thay ra. Sự thay đổi điều chỉnh giúp chúng tôi có thể điều chỉnh thể lực. Những trận đấu trước, Hoàng Đức đã thể hiện rất tốt vai trò của mình. Trong những trận đấu tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lên những kế hoạch mới làm sao đạt kết quả tốt".

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