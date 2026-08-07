Truyền thông Campuchia: Đội tuyển quốc gia sẽ quyết đấu vì danh dự

Nhật báo Khmer Times khẳng định đội tuyển Campuchia sẽ bước vào cuộc so tài với đương kim vô địch Việt Nam ở lượt cuối bảng A thuộc ASEAN Cup 2026 với mục tiêu chiến đấu vì danh dự, dù đã hết cơ hội giành vé vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Campuchia ở trận giao hữu tại TPHCM hồi tháng 3-2025. ẢNH: ANH KHOA

Theo Khmer Times, chiến thắng 3-0 trước Timor Leste ở lượt trận trước không đủ giúp Campuchia nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng mang đến sự tự tin cần thiết trước cuộc đối đầu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào 20 giờ tối 7-8. Bài viết có đoạn: “Những chiến binh Kouprey muốn khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng một kết quả tích cực trước nhà đương kim vô địch”.

Khmer Times cũng nhấn mạnh Campuchia hướng đến việc cải thiện thành tích đối đầu với Việt Nam sau thất bại 1-2 trong trận giao hữu diễn ra tại sân Bình Dương (TPHCM) vào tháng 3-2025. Dù không còn mục tiêu về điểm số, đoàn quân của HLV Koji Gyotoku vẫn được kỳ vọng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để bảo vệ danh dự.

Còn theo đánh giá của Kampuchea Thmey, Việt Nam hiện là một trong những đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á, không chỉ nhờ nền tảng đào tạo cầu thủ trong nước mà còn có cả chiến lược chiêu mộ cầu thủ nhập tịch lẫn Việt kiều chất lượng. Nhật báo này viết: “Sự xuất hiện của những cầu thủ gốc Brazil như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc hay nhóm Việt kiều Patrik Lê Giang và Đặng Văn Lâm giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn chất lượng, đặc biệt ở khả năng tấn công và kinh nghiệm thi đấu quốc tế”.

Kampuchea Thmey cũng liệt kê 11 lần hai đội tuyển gặp nhau kể từ năm 1996, bao gồm các trận đấu tại ASEAN Cup, vòng loại Asian Cup và giao hữu quốc tế. Bài viết có đoạn: “Việt Nam giành chiến thắng ở tất cả các lần gặp nhau trước đây. Đây là thử thách rất lớn đối với Campuchia khi họ phải đối đầu một đối thủ được đánh giá mạnh hơn và đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup”.

Trong khi đó, The Straits Times của Singapore đánh giá cục diện bảng A đang nghiêng rõ về phía đội tuyển Việt Nam. Theo nhật báo này, Indonesia đang có 6 điểm sau 3 trận, xếp thứ 3 bảng A và buộc phải đánh bại Singapore (7 điểm) nếu muốn giành vé vào bán kết. “Việt Nam đang có 7 điểm và gần như đã chắc suất đi tiếp, trừ trường hợp để thua đậm Campuchia trên sân Mỹ Đình”, The Straits Times nhấn mạnh.

Cùng chung quan điểm, nhiều trang tin điện tử hàng đầu của Indonesia như Bola và CNN Indonesia, hay Siam Sports (Thái Lan) đều cho rằng chiến thắng trước Indonesia đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến rất gần vòng bán kết và còn có nhiều cơ hội kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng A, đồng thời áp lực hiện thuộc về đoàn quân của HLV John Herdman.

Lượt trận cuối bảng A sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 20 giờ tối 7-8 trên sân Mỹ Đình và Jalan Besar (Singapore).

HỮU THÀNH