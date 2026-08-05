ASEAN Cup 2026: Nguyễn Đình Bắc có cơ hội đua tranh danh hiệu Vua phá lưới

Theo danh sách ghi nhiều bàn thắng, chân sút số 1 của Indonesia là Mitch Baker vẫn đang dẫn đầu với 4 bàn cùng với Win Naing Tun (Myanmar). Khả năng bộ đôi này sẽ bị bắt kịp sau lượt cuối vòng bảng diễn ra trong hai ngày 7 và 8-8.

Đình Bắc đang thách thức Baker ở cuộc đua Vua phá lưới mùa giải năm nay. Ảnh: ANH KHOA

Thử thách chờ đón ngôi đầu

Theo danh sách vua phá lưới hiện tại, tiền đạo số một của đội tuyển Indonesia là Mitch Baker đang dẫn đầu với 4 pha lập công, xếp ngang hàng với Win Naing Tun (Myanmar). Tuy nhiên, vị trí của bộ đôi này đang lung lay dữ dội trước loạt trận quyết định diễn ra trong hai ngày 7 và 8-8.

Ở lượt trận cuối, Indonesia sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy bão táp tại Singapore. Việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo Jalan Besar vốn là thử thách cực đại cho lối chơi của đội bóng xứ vạn đảo. Đây cũng là lý do Mitch Baker được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn để gia tăng thành tích, nhất là khi hàng phòng ngự Singapore càng đá càng cho thấy sự gắn kết và ổn định.

Cơ hội vàng cho Đình Bắc

Trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của Mitch Baker, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của Việt Nam lại đang đứng trước cơ hội lớn để "nổ súng" trở lại sau hai trận liên tiếp tịt ngòi. Sau màn ra mắt bùng nổ bằng cú hat-trick vào lưới Timor Leste, chân sút trẻ này bất ngờ "tắt điện" khi đối đầu với hai đối thủ kỵ rơ là Singapore và Indonesia.

Lợi thế lớn cho Đình Bắc là đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng công mạnh nhất nhì giải đấu năm nay. Ở trận đấu tới, đoàn quân áo đỏ chỉ phải chạm trán Campuchia – đối thủ bị đánh giá dưới cơ và có lối đá phòng ngự khá cởi mở. Đây là kịch bản không thể thuận lợi hơn để Đình Bắc tìm lại cảm giác ghi bàn và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng "dội bom".

Xuân Son hướng tới lịch sử

Cục diện đường đua giành giày vàng càng trở nên khó lường khi áp sát phía sau là Paulo Josue (Malaysia) và Than Pang (Myanmar) với cùng 3 bàn thắng.

Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son cũng đang thể hiện khát khao săn bàn cháy bỏng. Chân sút của tuyển Việt Nam không chỉ muốn cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới giải năm nay mà còn hướng tới việc lọt vào top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup/ASEAN Cup.

Hiện tại, Xuân Son đã có 2 pha lập công tại giải lần này. Nếu tính cả giải đấu năm 2024, anh đã bỏ túi tổng cộng 8 bàn thắng. Tiền đạo này chỉ còn cách cột mốc vĩ đại của hai huyền thoại Kiatisak (Thái Lan) và Bambang Pamungkas (Indonesia) đúng 4 bàn thắng nữa (hai huyền thoại này cùng có 12 bàn trước khi giải nghệ). Với phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng Xuân Son sẽ sớm thiết lập nên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG