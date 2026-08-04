Bóng đá trong nước

Trọng tài Cheung Wai Lung sẽ bắt chính trận Việt Nam – Campuchia

SGGPO

Danh sách tổ trọng tài tham gia điều hành trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia ở lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 trên SVĐ Mỹ Đình tối 7-8 đã được xác định.

Trọng tài Cheung Wai Lung trong lần điều hành trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh. Ảnh: MINH HOÀNG
Trọng tài Cheung Wai Lung trong lần điều hành trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh. Ảnh: MINH HOÀNG

Bắt chính trong trận này là trọng tài Cheung Wai Lung người Hong Kong (Trung Quốc). Hỗ trợ cho ông Cheung Wai Lung là trợ lý Lam Cheuk Hong, cũng đến từ Hong Kong (Trung Quốc), cùng hai trợ lý người Thái Lan Apichit Nophuan và Alongkorn Khonwai.

Trọng tài Cheung Wai Lung vốn là… người quen của bóng đá Việt Nam, ông từng được giao nhiệm vụ bắt chính trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam vs Bangladesh trên sân Hàng Đẫy hồi tháng 3-2026 trong dịp FIFA Days. Ở trận đấu đó, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0.

Trọng tài Cheung Wai Lung sinh 1995, được công nhận cấp độ FIFA trong năm 2026. Theo thống kê, ở mùa giải 2025-2026, trọng tài này đã điều khiển 10 trận, rút ra 47 thẻ vàng.

Đội tuyển Việt Nam đã về nước vào tối 4-8 từ sau trận thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia ngay trên sân khách. Trận thắng đã giúp đội rộng cửa vào bán kết, thậm chí là ở ngôi đầu bảng A khi gặp đối thủ không được đánh giá cao là Campuchia trên sân nhà.

LÊ ANH

Từ khóa

Apichit Nophuan Wai Hong Kong Tuyển Việt Nam FIFA Days Bắt chính Sân Hàng Đẫy Bangladesh Cửa vào Trọng tài

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