Bóng đá trong nước

HLV Kim Sang-sik đặc biệt khen ngợi Đình Bắc và Hai Long

SGGPO

Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam đã vượt qua khó khăn để giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Indonesia ngay trên sân khách. Trận thắng giúp đội mở rộng cánh cửa vào bán kết.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik gây sốc bằng chiến thắng 3-0 trước Indonesia.
Thầy trò HLV Kim Sang-sik gây sốc bằng chiến thắng 3-0 trước Indonesia.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đánh giá đây là một trận đấu khó khăn khi thi đấu trên sân vận động mà các khán đài được lấp đầy khán giả. Ước tính có khoảng 25.000 khán giả ngồi chật kín các khán đài sân vận động Pakansari.

“Đây là một trận đấu rất khó khăn trên sân khách nhưng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và giành được chiến thắng. Ba điểm này giúp tình hình của đội tuyển trở nên thuận lợi hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực của họ, đồng thời cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cũng như người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại quê nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo”, HLV Kim Sang-sik phát biểu mở đầu buổi họp báo.

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Đình Bắc lấy lại niềm tin từ HLV Kim Sang-sik

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo ấn tượng qua việc điều chỉnh nhân sự, đấu pháp ở trận đấu này. Điều đó đã gây bất ngờ cho Indonesia trước khi “bắn hạ” đội chủ nhà bằng 3 bàn trắng. Ông nói: “Sự chuẩn bị cho hai trận đấu là như nhau. Tuy nhiên, những cầu thủ được trao cơ hội ngày hôm nay, như Đình Bắc, Hai Long,.. đã có một trận đấu rất tốt và đóng góp tích cực vào lối chơi của toàn đội”.

Nhận xét riêng về những thể hiện của Nguyễn Đình Bắc, ông Kim đã dành nhiều lời khen cho tiền đạo trẻ sau khi anh vượt qua áp lực từ trận đấu trước. “Sau trận gặp Singapore, tôi cũng có nhiều suy nghĩ khi phải thay Đình Bắc sớm trong hiệp một. Tuy nhiên, hôm nay cậu ấy đã vượt qua áp lực về tâm lý và có một màn trình diễn rất tốt. Tôi muốn dành lời khen cho Đình Bắc”.

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HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ quỹ thời gian chuẩn bị ngắn cùng vấn đề thể lực khiến Ban huấn luyện phải có những điều chỉnh về nhân sự. Ông cho biết: “Sau trận gặp Singapore, chúng tôi chỉ có khoảng hai ngày để chuẩn bị nên thể lực của toàn đội bị ảnh hưởng khá nhiều. Việc thay đổi một số nhân sự và tận dụng sự linh hoạt của các cầu thủ trên hàng công đã giúp đội tuyển khai thác tốt những thời điểm đối phương suy giảm thể lực”.

Được bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ cho rằng chiến thắng là thành quả của sự đoàn kết và tuân thủ đấu pháp của toàn đội. Anh chia sẻ ngắn gọn: “Toàn đội đã thi đấu tốt, thực hiện đúng đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi có một trận đấu tốt và rất vui khi giành được chiến thắng”.

QUỐC CƯỜNG

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Kim Sang-sik Sân vận động Pakansari Đình Bắc Đấu pháp Nguyễn Văn Vĩ Hai Long Nguyễn Đình Bắc Khán đài Quỹ thời gian Lời khen

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