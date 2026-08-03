ASEAN Cup 2026, Indonesia - Việt Nam 0-3: Chiến thắng ấn tượng giúp Việt Nam giữ ngôi đầu bảng A

Giành chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân của Indonesia, thầy trò đội tuyển Việt Nam đã mở rộng cánh cửa bước vào vòng đấu bán kết, vì ở lượt cuối cùng, HLV Kim Sang-sik và học trò chỉ phải đụng đối thủ Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: TÔ AN

>>Hết giờ, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Indonesia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, xếp trên đội đứng thứ hai Singapore nhờ hơn chỉ số phụ.

>>Patrik Lê Giang lại cứu thua xuất sắc!

Phút 87, trung vệ vừa được tung vào sân Nguyễn Nhật Minh không thể theo kèm đối thủ, tạo điều kiện để Eka Pratama bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, thủ môn Patrik Lê Giang đã bay người hết cỡ sang góc trái để cản phá, thực hiện pha cứu thua xuất sắc.

Thủ môn Việt kiều Slovakia tiếp tục có một ngày thi đấu tập trung và chắc chắn trong khung gỗ.

>>Quang Hải vào sân, cân bằng kỷ lục 83 lần khoác áo tuyển Việt Nam của Lê Công Vinh.

Phút 87, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Quang Hải vào sân thay cho Nguyễn Hoàng Đức. Trước khi rời sân, Hoàng Đức trao lại tấm băng đội trưởng cho người đàn anh.

Với lần ra sân này, Quang Hải có trận đấu thứ 83 trong màu áo đội tuyển Việt Nam, cân bằng thành tích của danh thủ Lê Công Vinh và trở thành một trong những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử.

>>HLV Kim Sang-sik thực hiện hai sự thay đổi cuối cùng.

Phút 81, HLV Kim Sang-sik tăng cường sự chắc chắn cho hàng thủ khi tung Đoàn Văn Hậu và tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Nhật Minh vào sân thay cho Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Văn Vĩ.

Đây cũng là trận đấu đầy lăn xả của Việt Anh. Trung vệ của tuyển Việt Nam đã chảy máu sau một pha va chạm và phải quấn băng y tế trên đầu, nhưng vẫn thi đấu đầy nỗ lực trước khi rời sân.

Xuân Son ăn mừng bàn thắng. Ảnh: TÔ AN

>>Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đối mặt thủ môn Nadeo.

Phút 79, tuyển Việt Nam tổ chức pha phản công nhanh. Từ phần sân nhà, Nguyễn Văn Vĩ thực hiện đường chuyền để Nguyễn Đình Bắc băng xuống đối mặt với thủ môn Nadeo. Tuy nhiên, tiền đạo của CAHN không thể đánh bại người gác đền Indonesia, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-0.

Việc Indonesia mải mê đẩy cao đội hình đã để lộ rất nhiều khoảng trống phía sau, tạo điều kiện để tuyển Việt Nam khai thác bằng những tình huống phản công tốc độ.

Xuân Son ghi bàn đầy tinh tế. Ảnh: ANH KHOA

>>Phút 71, Nguyễn Xuân Son nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam!!!

Nguyễn Hoàng Đức thực hiện pha chọc khe cho Xuân Son thoát xuống. Tiền đạo của Nam Định sau đó xỉa bóng về góc xa đánh bại thủ môn Nadeo để nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn.

Xuân Son đã không phải nuối tiếc với pha bỏ lỡ cơ hội trước đó 1 phút, khi anh sút trong vòng cấm không thể đánh bại được chính thủ môn Indonesia.

>>Đội tuyển Việt Nam thực hiện hai sự thay đổi người đầu tiên.

Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son được tung vào sân thay cho Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Hai Long. Với những điều chỉnh này, HLV Kim Sang-sik làm mới hành lang cánh trái và tăng cường sức tấn công trên hàng công.

Trước đó, ở phút 61, Nguyễn Đình Bắc ngã trong vòng cấm sau pha tác động từ phía sau của một cầu thủ Indonesia. Tuy nhiên, trọng tài không cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền.

Ảnh: TÔ AN

>>Patrik Lê Giang làm chủ tình hình.

Hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý, không cho Indonesia nhiều khoảng trống để khai thác. Phút 59, Thom Haye có cơ hội dứt điểm nhưng không thể đánh bại sự tập trung của thủ môn Patrik Lê Giang, người tiếp tục chơi chắc chắn và kiểm soát tốt tình hình trước khung thành.

>>Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp trở lại và thi đấu đầy hưng phấn.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình, gây sức ép và tranh chấp ngay trên phần sân đối phương. Sự năng nổ của Nguyễn Đình Bắc trên hàng công, cùng tốc độ từ Hai Long và Trương Tiến Anh ở hai cánh, đã gây ra không ít khó khăn cho Indonesia vào đầu hiệp 2.

>>21 giờ 34: Hiệp 2 của trận đấu chính thức bắt đầu!

Một nhóm cổ động viên Việt Nam đã có mặt trên sân Pakansari để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Các CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TÔ AN

>>Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn 2-0 dành cho đội tuyển Việt Nam.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik thi đấu đầy hưng phấn, trong khi Indonesia tỏ ra bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Trước khi hiệp đấu khép lại, Xuân Mạnh có đường treo bóng thuận lợi để Nguyễn Tài Lộc bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 38% nhưng vẫn tạo ra 3 cú dứt điểm trúng đích, qua đó ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hai Long. Trong khi đó, Indonesia chỉ có 1 cú dứt điểm trúng cầu môn, nhưng không thể đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang.

>>Về cuối hiệp 1, nhịp độ trận đấu chậm lại.

Indonesia dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn (60%), chủ động luân chuyển bóng liên tục nhằm kéo giãn hàng thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì sự kỷ luật, giữ cự ly đội hình hợp lý, khiến đối phương gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Patrik Lê Giang.

Ảnh: NAM TRUNG

>>Thom Haye nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vì pha vào bóng nguy hiểm.

Phút 31, tiền vệ Thom Haye có tình huống quét trụ nguy hiểm khi Hai Long đã kiểm soát được bóng ở khu vực ngoài đường biên trái. Trọng tài Tim Danaskos (Australia) lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Indonesia.

Ảnh: NAM TRUNG

>>Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đổ máu

Trong tình huống bật cao tranh chấp đánh đầu với tiền đạo cao 1,96 m Mitchell Baker ở khu vực giữa sân, Bùi Hoàng Việt Anh đã bị chảy máu ở vùng mí mắt. Đội ngũ y tế lập tức vào sân để chăm sóc cho trung vệ sinh năm 1999.

>>Tuyển Việt Nam đang thi đấu cực kỳ thoải mái.

Việc sớm dẫn trước 2 bàn giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik có được tâm lý hưng phấn và thoải mái. Trong phút 21 và phút 22, Nguyễn Hoàng Đức liên tiếp có 2 pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Một trong số đó buộc thủ môn Nadeo phải trổ tài, kịp thời ôm gọn bóng.

Ảnh: TÔ AN

>>Hai Long xé toang hàng phòng ngự Indonesia để ghi bàn.

Phút 15, tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam đã được Hai Long cụ thể hoá bằng pha bứt tốc nhanh, dứt khoát, trước khi tung ra cú sút chân phải chính xác, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã cắt bóng ngay từ phần sân nhà, sau đó Lê Phạm Thành Long chuyền bóng sang cánh trái để Hai Long bứt tốc thoát xuống. Tiền vệ này bình tĩnh vượt qua thủ môn Nadeo trong tình huống đối mặt, dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ sau 15 phút thi đấu, Hai Long đã ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo, góp công lớn vào màn khởi đầu ấn tượng của đội tuyển Việt Nam.

Hai Long ăn mừng bàn thắng. Ảnh: TÔ AN

>>Phút 11, Patrik Lê Giang có pha cứu thua đầu tiên.

Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Mitchell Baker thoát xuống rồi tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng đi vào góc hẹp, nhưng Patrik Lê Giang đã chọn vị trí chính xác và kịp thời cản phá.

Sau khi nhận bàn thua sớm, Indonesia nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

>>Vào!!! Phút thứ 6, Văn Vĩ đón đường chuyền của đội trưởng Hoàng Đức trước khi thoát xuống góc trái rất nhanh và dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Indonesia, mở tỷ số trận đấu.

Tuyển Việt Nam tổ chức pressing để đoạt bóng bên phần sân của Indonesia. Nguyễn Hai Long thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào cho Hoàng Đức. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam thực hiện đường chọc khe tinh tế để Nguyễn Văn Vĩ băng xuống, dứt điểm ở góc hẹp, ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mùng bàn thắng. Ảnh: TÔ AN

>>20 giờ 30: Hiệp 1 trận đấu giữa Indonesia - Việt Nam diễn ra trên sân Pakansari bắt đầu!

>>Nguyễn Hoàng Đức xuất phát với tấm băng đội trưởng trên tay, thay cho Quang hải ngồi trên ghế dự bị.

>>Trong danh sách đá chính của Indonesia ở cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam có đến 8 cầu thủ sinh ra tại nước ngoài, gồm Shayne Pattynama, Jordi Amat, Marc Klok, Ivar Jenner, Thom Haye, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen và Mitchell Baker.

>>Tại thành phố Bogor (Indonesia) khoảng 1 tiếng trước giờ bóng lăn, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống sân Pakansari. Mưa tầm tã ảnh hưởng đến việc khởi động của các tuyển thủ Việt Nam và có thể đối với cả trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ 30.

Dù thời tiết không thuận lợi, không khí bên ngoài sân vẫn rất sôi động khi đông đảo người hâm mộ hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam có mặt từ sớm, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Thậm chí, cổ động viên đội chủ nhà còn đốt pháo sáng.

Trời mưa trước trận Indonesia - Việt Nam.

Không chỉ đối mặt với điều kiện tự nhiên, đội tuyển Việt Nam còn chuẩn bị bước vào một trận đấu chịu sức ép lớn từ khán đài sân Pakansari. Sân đấu tại Bogor có sức chứa khoảng 30.000 khán giả và toàn bộ vé xem trận Indonesia - Việt Nam đã được bán hết. Điều này hứa hẹn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, khi người hâm mộ đội chủ nhà sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Indonesia.

Ban tổ chức cũng bố trí khu vực riêng dành cho cổ động viên Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh và tạo điều kiện để người hâm mộ đội khách tiếp lửa cho đội tuyển. Dù vậy, sức ép từ phần lớn khán đài vẫn là một trong những thử thách mà các học trò HLV Kim Sang-sik phải vượt qua.

>>Xuân Son và Hoàng Hên không có tên trong đội hình xuất phát

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh dách thi đấu trong cuộc so tài với đội tuyển Indonesia vào tối 3-8 trên sân khách. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có 4 sự thay đổi so với trận gặp Singapore với sơ đồ 3-5-2.

Đáng chú ý là trên hàng công không có Xuân Son và Hoàng Hên mà thay bằng Hai Long và Tài Lộc, bộ đôi này sẽ đá hộ công phía sau mũi nhọn Đình Bắc. Sơ đồ trên gần như Hai Long sẽ đá thấp vào tuyến hai như một hộ công.

Ở khu trung tuyến, Quang Hải cũng nhường suất đá chính cho Thành Long. Cầu thủ cùng thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội sẽ đá ở vai trò tiền vệ trụ, khu vực rất quan trọng khi so tài cùng khu trung tuyến hùng mạnh của Indonesia.

Cuối cùng là ở hàng phòng ngự, sau hai trận ngồi ghế dự bị, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ đá chính cùng với Thành Chung và Xuân Mạnh. Thể hình tốt cùng tâm lý khát khao ra sân hy vọng Việt Anh sẽ cùng đội nhà thành công về điểm số ở trận đấu này. Đáng chú ý là Việt Anh vốn tham gia hỗ trợ tấn công rất tốt.

HỮU THÀNH - NGUYÊN PHƯƠNG