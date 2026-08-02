Bóng đá trong nước

Lê Giang Patrick và các đồng đội sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia

SGGPO

Cùng HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo trước trận đấu với Indonesia, thủ môn Lê Giang Patrick cho biết toàn đội sẵn sàng cho trận đấu cùng mục tiêu giành chiến thắng.

Thủ môn Lê Giang tạo sự an tâm sau hai trận đấu vừa qua. Ảnh: ANH KHOA
Thủ môn Lê Giang tạo sự an tâm sau hai trận đấu vừa qua. Ảnh: ANH KHOA

"Với tôi, mỗi trận đấu trong màu áo ĐTQG đều là một trận đấu lớn. Việc đại diện cho quốc gia là vinh dự cao quý nhất đối với một cầu thủ. Tôi luôn tiếp cận mọi trận với sự tập trung như nhau. Indonesia là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng mục tiêu của tôi luôn là cống hiến hết mình, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và làm cho đất nước tự hào", Lê Giang nói.

Đội chủ nhà Indonesia có hàng công rất mạnh, sẽ là thử thách cho Lê Giang khi đối đầu với dàn ngôi sao của họ. Lê Giang tự tin cho biết: “Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân đặc biệt nào của đối thủ, mà tập trung vào toàn bộ tập thể đội Indonesia. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia".

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Đội tuyển Việt Nam sẽ khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch trước Indonesia.

Nếu được cho bắt chính thì đây sẽ là trận thứ 3 liên tiếp anh vinh dự được HLV Kim Sang-sik lựa chọn ở vị trí số 1 sau các trận gặp Timor Leste và Singapore, những trận mà Lê Giang đã giữ nguyên vẹn mành lưới. Lê Giang chia sẻ: “Trận đấu ngày mai rất quan trọng đối với chúng tôi để tiến vào bán kết. Rõ ràng, tuyển Việt Nam phải giành chiến thắng trước Indonesia.

Dù thi đấu trên sân khách với những khó khăn nhất định về điều kiện thời tiết hay sân bãi, chúng tôi vẫn phải thể hiện sự kiên cường và quyết tâm cao nhất để chiến thắng”.

LÊ ANH

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Đội Indonesia Lê Giang Kim Sang-sik Tuyển Việt Nam Sân bãi Đông Timor Bắt chính Như nhau Indonesia Cao quý

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