HLV Kim Sang-sik tung "hỏa lực" mạnh nhất tiếp đón Singapore

Cuối cùng thì danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón Singapore đã lộ diện, ông Kim Sang-sik giữ nguyên đội hình như trận ra quân đại thắng trước Timor Leste.

Lê Giang tiếp tục được tín nhiệm ở vị trí bắt chính bởi những lo ngại Văn Lâm chưa đạt thể trạng tốt do vừa bình phục chấn thương.

Đình Bắc tiếp tục được giao án ngữ hành lang trái để hình thành bộ ba tấn công bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên. Đây sẽ là cơ hội cho Đình Bắc tiếp tục lập công trong cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới". Nét đáng chú ý ở ASEAN Cup 2026 là không tính thông số phụ là kiến tạo nếu các cầu thủ bằng điểm, nên những "thợ săn bàn" chỉ còn mục tiêu là hướng vào khung thành.

Quang Hải và Hoàng Đức vẫn đóng vai "tiếp đạn" cho các tiền đạo nhằm hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.

QUỐC CƯỜNG