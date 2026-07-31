Bóng đá trong nước

Mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình được chuẩn bị xanh mướt trước trận Việt Nam – Singapore

SGGPO

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của Ban tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình phục vụ trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng tại Bảng A giữa đội Việt Nam với Singapore được đánh giá cao.

Mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình đã được làm mới và sẵn sàng phục vụ ASEAN Cup 2026. Ảnh: MINH DÂN
Mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình đã được làm mới và sẵn sàng phục vụ ASEAN Cup 2026. Ảnh: MINH DÂN

Đội tuyển Việt Nam và Singapore đã được làm quen mặt sân cỏ của sân động Mỹ Đình trong những buổi tập cuối cùng để hướng tới thi đấu chính thức trong tối ngày 31-7.

Ghi nhận thực tế, mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình đã có lớp cỏ mới, đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn thi đấu.

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Đội tuyển Việt Nam đã tập buổi cuối ở ngày 30-7 trên sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Lần gần nhất đội tuyển nam Việt Nam thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước khi trở lại gặp đội Singapore ở ASEAN Cup 2026 này là vào tháng 9-2024. Đó là thời điểm cầu thủ Việt Nam thi đấu các trận giao hữu với đội tuyển Nga và Thái Lan.

Thời gian qua, mặt sân vận động Mỹ Đình đã được nâng cấp cải tạo và trồng cỏ mới để trở lại phụ vụ các hoạt động thể thao. Chi phí dành cho quá trình nâng cấp cải tạo vừa qua lên tới gần 10 tỷ đồng. Cỏ được trồng trên mặt sân vận động Mỹ Đình là giống cỏ Zeon Zoysia. Cỏ đã được nhập khẩu để trồng tại đây.

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Các khán đài được vệ sinh sạch sẽ phục vụ trận đấu. Ảnh: MINH MINH

Ban quản lý Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã bố trí nhân viên làm công tác vệ sinh các khán đài của sân để đảm bảo sạch sẽ các ghế ngồi, phục vụ người hâm mộ vào cổ vũ. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31-7.

Hình ảnh mặt sân vận động Mỹ Đình đã được phóng viên ghi lại:

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MINH CHIẾN (Ảnh: MINH DÂN)

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