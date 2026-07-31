Huế Time Square và Đà Nẵng tranh chung kết giải bóng đá bãi biển 2026

Hai trận bán kết giải bóng đá bãi biển VĐQG 2026 diễn ra đầy hấp dẫn tại sân thi đấu bóng đá bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai) vào tối 30-7. Hai đội Huế Time Square và Đà Nẵng cùng giành chiến thắng để hẹn gặp ở trận tranh chung kết.

Đà Nẵng (áo trắng) thắng cách biệt 5-1 trước Tây Ninh ở trận bán kết.

Ở trận bán kết 1, Huế Time Square đã vượt qua Tây Ninh đã nhập cuộc với quyết tâm cao và tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. A Vũ mở tỷ số cho Tây Ninh ở phút thứ 8, nhưng chỉ bốn phút sau Trần Trọng Nghĩa đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1. Đến phút 13, Nguyễn Anh Quang ghi bàn giúp Huế Time Square vượt lên dẫn trước 2-1.

Sang hiệp hai, Phạm Quang Huy tiếp tục lập công ở phút 18, nới rộng cách biệt lên 3-1 cho đại diện Cố đô. Tuy nhiên, Tây Ninh cho thấy bản lĩnh khi ghi liên tiếp ba bàn thắng do công của A Thạch (22′), Đặng Gia Thiên (23′) và Ngô Tấn Tài (25′) để lội ngược dòng dẫn lại 4-3. Đến phút 30, Trọng Nghĩa hoàn tất cú đúp để giúp Huế Time Square gỡ hòa 4-4.

Cuộc so tài giữa Huế Time Square và Tây Ninh phải phân định thắng thua sau loạt sút luân lưu.

Hai đội tiếp tục giằng co quyết liệt trong quãng thời gian còn lại của hiệp ba cũng như hiệp phụ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Bước vào loạt sút luân lưu cân não, Huế Time Square thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-3, qua đó trở thành đội thứ hai góp mặt tại trận chung kết Giải Bóng đá Bãi biển Vô địch quốc gia 2026.

Trận bán kết còn lại, Đà Nẵng thắng đậm đội chủ nhà Tài Ngân Quy Nhơn 5-1 để hẹn gặp đội bóng láng giềng ở trận tranh chung kết. Trong khi Tây Ninh sẽ gặp Tài Ngân Quy Nhơn ở trận tranh hạng Ba.

LÊ ANH