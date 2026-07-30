ASEAN Cup 2026, Việt Nam – Singapore (20 giờ ngày 31-7): Khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương

Sau cú chạy đà hoàn hảo bằng chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón Singapore vào tối 31-7. Dù đối thủ không quá "rắn mặt", thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải đối mặt với những bài toán chiến thuật cân não.

Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2024 khi thắng cả hai trận với tỷ số 3-1 và 2-0. Ảnh: VFF

Cả đội tuyển Việt Nam và Singapore đều bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý cực kỳ hưng phấn. Đội chủ nhà vừa phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ nhờ sự bùng nổ của Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son. Tuy nhiên, trận thắng dễ như một buổi đấu tập trước Timor Leste chưa nói lên nhiều điều. Hàng phòng ngự Việt Nam, đặc biệt là thủ thành Lê Giang, gần như "vô việc" trong suốt 90 phút.

Gặp Singapore sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đội bóng đảo quốc sư tử sở hữu hàng công nhạy bén và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công. Đây sẽ là bài kiểm tra hạng nặng đầu tiên cho hệ thống phòng thủ của những "Chiến binh Sao Vàng".

Xét về tương quan lực lượng, Việt Nam vượt trội đối thủ về độ đồng đều ở cả ba tuyến. Dù vậy, việc sở hữu quá nhiều quân bài chất lượng lại đem đến những bài toán nhân sự cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Đó là chọn Đình Bắc giàu đột biến hay Tài Lộc đang có phong độ cao cho suất đá chính ở biên trái; trong khung thành Đặng Văn Lâm liệu có trở lại vị trí số 1 để thay thế Lê Giang sau khi bình phục chấn thương?

Bên cạnh việc giành 3 điểm, ông Kim còn phải tính toán bảo toàn lực lượng. Ngay sau trận đấu này 3 ngày, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đầy bão táp tại Indonesia. Vì vậy, một chiến thắng nhẹ nhàng và giữ chân cho các trụ cột là mục tiêu tối thượng.

Xuân Son vốn là "hung thần" cho hàng phòng ngự Singapore ở cuộc so tài hai năm trước.

Phía bên kia chiến tuyến, Singapore cũng có khởi đầu thuận lợi với 2 trận thắng trước Campuchia và Timor Leste. Ý thức được lịch thi đấu dày đặc, HLV Gavin Lee đã chủ động rút các trụ cột ra nghỉ sớm ở trận gặp Timor Leste mới đây để dồn sức cho chuyến hành quân đến Mỹ Đình.

Dù có nền tảng thể lực sung mãn, Singapore lại chịu bất lợi lớn khi có ít ngày nghỉ hơn và phải di chuyển sân khách. Nhiều khả năng, đội khách sẽ từ bỏ lối chơi cởi mở để thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều tầng. Họ sẽ chờ đợi sơ hở của Việt Nam để tung đòn phản công chớp nhoáng.

Lịch sử gọi tên Việt Nam Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, tuyển Việt Nam áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Khó khăn lớn nhất của các học trò HLV Kim Sang-sik là phải tìm được bàn thắng sớm để phá vỡ khối bê tông của đối thủ. Chỉ cần khơi thông được bế tắc, 3 điểm sẽ nằm chắc trong tay đội chủ nhà để kéo dài chuỗi trận bất bại. Dự đoán: Việt Nam 2-0 Singapore.

QUỐC CƯỜNG