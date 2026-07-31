Bóng đá trong nước

Indonesia thắng nhọc Timor Leste dù thi đấu hơn người

SGGPO

Trận đấu sớm của lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 diễn vào ngày 31-7 tại Chonburi (Thái Lan), các cầu thủ Indonesia dù thi đấu hơn người từ giữa hiệp 1 nhưng đã có chiến thắng nhọc trước đội chủ nhà Timor Leste.

Ảnh: ASEANFOOTBALL
Ảnh: ASEANFOOTBALL

Trước đối thủ yếu nhất bảng, Indonesia đã không xuất phát với đội hình mạnh nhất. Nhiều trụ cột đã được cho ngồi trên ghế dự bị như dưỡng sức cho trận đấu tiếp theo với Việt Nam. Dù vậy họ không mấy khó để giành quyền kiểm soát thế trận nhờ chất lượng đội hình vượt trội.

Ngay ở phút thứ 7, cột dọc đã cứu thua cho Timor Leste từ cú sút của Hannan. Sức ép tiếp tục được Indonesia duy trì trong thế phòng ngự chống đỡ kiên cường của hàng phòng ngự Timor Leste.

Vừa bị ép sân, thử thách cho đội chủ nhà như bị nhân đôi khi Jackson Fowler lãnh thẻ đỏ ở phút 21. Hơn người, Indonesia càng gia tăng áp lực bên phần sân đối phương, nhưng các chân sút của đội khách có hiệp đấu kém duyên trước hàng phòng ngự số đông của Timor Leste.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 đầy bất ngờ. Sang đầu hiệp hai, thế công của Indonesia có phần sắc bén hơn khi lần lượt Egy Maulana Vikri, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen vào sân. Mãi đến phút 74, đội bóng xứ Vạn đảo mới có bàn mở tỷ số từ pha lập công của Pattynama.

Bị dẫn bàn, hàng thủ của Timor Leste dần thiếu sự kết dính như ở đầu trận. Bên cạnh đó là một số cầu thủ xuống thể lực nên dễ dàng bị đội khách tung lưới thêm 2 bàn để trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 cho Indonesia. Trong đó chân sút trẻ Baker 1 lần lập công để nâng thành tích ghi bàn từ đầu giải lên con số 4, gây sức ép cho các “tay săn bàn” ở đội tuyển Việt Nam.

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LÊ ANH

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Jackson Fowler Shayne Pattynama Ragnar Oratmangoen Egy Maulana Vikri Sandy Walsh Thế phòng ngự Đông Timor Xứ Vạn Phút 21 Dưỡng sức

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