Cuộc chiến ở khu trung tuyến

Sau hai trận toàn thắng, khả năng rất cao là Singapore sẽ tập trung xây dựng lối đá phòng ngự chắc chắn từ phần sân nhà và giảm tầm hoạt động của các chân sút của đội tuyển Việt Nam với ý đồ "cù cưa" để hy vọng giành 1 điểm.

HLV Kim Sang-sik và "họng súng hai nóng" Xuân Son và Hoàng Hên

Ở góc độ khác, hàng thủ của đội chủ nhà sẽ được "thử lửa" với bài phản công và những quả tạt bổng vào trung lộ như "bài tủ" của Singapore.

"Chìa khóa" của các pha lên bóng của Singapore chủ yếu thông qua bộ đôi cầu thủ nhập tịch là Kyoga (gốc Nhật Bản) ở vai trò trung tâm và là đầu mối trong các đợt phát động lên bóng.

Người còn lại là Song Ui-young, tiền vệ gốc Hàn Quốc - đồng hương của HLV Kim Sang-sik thi đấu đầy năng động, như là tiền vệ "con thoi" của Singapore. Anh là tác giả đường kiến tạo cho IIhan Fandi ghi bàn quyết định trong trận thắng Campuchia. Bộ đôi này sẽ là thách thức không nhỏ cho Hoàng Đức, Quang Hải ở khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam.

Theo tôi thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ đá pressing ngay từ đầu trận như thể "lấy thịt đè người" để sớm tìm bàn thắng nhằm giải tỏa tâm lý cũng như "khoan thủng" hàng thủ của Singapore. Mọi hy vọng dồn lên hàng công với những tay săn bàn nhập tịch đang khát khao thể hiện.

Còn chuyện giữ lực lượng cho trận gặp Indonesia thì tôi cho là ông Kim sẽ không mạo hiểm bởi tính an toàn là trên hết. Đó là phải thắng Singapore, thậm chí "giải quyết" sớm từ hiệp đầu tiên rồi tùy tình hình điều chỉnh ở hiệp đấu còn lại.

Tôi đoán Việt Nam thắng 2-0.

TRẦN MINH CHIẾN