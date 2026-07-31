Tiền vệ Song Ui-young và “món nợ” với trận Việt Nam – Singapore

Trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Việt Nam và Singapore tại Mỹ Đình tối nay, tâm điểm chú ý không chỉ dồn vào những ngôi sao đang lên, mà còn đổ dồn vào một cái tên mang theo câu chuyện đầy cảm xúc về sự hy sinh: Song Ui-Young. Tiền vệ gốc Hàn Quốc này bước vào trận đấu với một tâm thế đặc biệt, coi đây là cơ hội để "bù đắp cho khoảng thời gian đã mất".

ẢNH: LĐBĐ Singapore

Sự lựa chọn nghiệt ngã

Phút 56 trận gặp Timor-Leste tại Jalan Besar, Kyoga Nakamura tạt bóng từ cánh phải, và người bật cao đánh đầu tung lưới đối phương chính là tiền vệ gốc Hàn Quốc, Song Ui-young. Một pha lập công không quá cầu kỳ, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt: đó đúng là mẫu tình huống mà "Sư tử biển" từng thiếu vắng trầm trọng ở kỳ ASEAN Cup gần nhất - khi Song, vì một quyết định của chính mình, không có mặt.

Song Ui-young sinh ra tại Incheon (Hàn Quốc) và nhập tịch Singapore vào năm 2021, trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên sau cả một thập niên ra mắt màu áo quốc gia này. Trước thềm ASEAN Cup 2024, anh gần như chắc suất góp mặt khi đang ở đỉnh cao phong độ khi vừa lập hat-trick cho Lion City Sailors tại đấu trường châu lục. Nhưng bất ngờ, cái tên Song lại vắng bóng trong danh sách sơ bộ. Chính anh sau đó xác nhận đây là quyết định cá nhân, sau khi trao đổi thẳng thắn với Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) và HLV khi đó là Tsutomu Ogura.

Sau này, sự thật mới được hé lộ: mẹ anh đã bị đột quỵ và phải trải qua phẫu thuật não tại Hàn Quốc. Gia đình đã giấu kín chuyện này suốt một năm để anh không bị xao nhãng sự nghiệp, nhưng khi biết tin, Song không thể ngồi yên. "Tôi đã ở đây nhiều năm và đã không chăm sóc tốt cho gia đình mình". Anh đã chọn thực hiện nghĩa vụ của một người con, trở về Hàn Quốc để chăm sóc mẹ trong lúc bà cần anh nhất. Hiện tại, dù mẹ anh vẫn cần dùng thuốc nhưng tình trạng đã được kiểm soát, cho phép anh toàn tâm toàn ý trở lại với bóng đá.

Sự vắng mặt ấy hóa ra lại là một khoảng trống lớn. Singapore năm đó có hành trình đầy cảm xúc, đá đến tận bán kết trước khi thua Việt Nam với tổng tỷ số 1-5. Nhưng thứ họ thiếu, theo giới quan sát bóng đá Singapore, chính là một tiền vệ box-to-box thực thụ - người có thể lên công về thủ, tạo đột biến bằng những pha băng cắt vào vòng cấm. Đó chính xác là vai trò sở trường của Song, và sự thiếu vắng ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi nhìn vào cách anh thi đấu ở những giải đấu sau này.

Hành trình “trả nợ”

Nếu 2024 là năm của sự vắng mặt, thì hành trình sau đó là chuỗi ngày Song tìm cách bù đắp. Tại vòng loại Asian Cup 2027, chính cú đúp của anh trong chiến thắng ngược 2-1 trước Ấn Độ đã giữ sống cơ hội dự vòng chung kết cho Singapore, góp phần quan trọng để đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử giành vé bằng thực lực.

Chia sẻ với ESPN vào thời điểm đó, Song không giấu được cảm xúc: "Tôi nhập tịch năm 2021. Giờ đã hơn bốn năm, sắp tròn năm năm... Tôi rất biết ơn Singapore, những người hâm mộ, những người đã giúp tôi có được quốc tịch này. Với tôi, việc cố gắng hết sức, cống hiến tất cả cho đội tuyển, là cách để tôi đền đáp".

Bàn thắng vào lưới Timor-Leste ở ASEAN Cup 2026, vì thế, mang tính biểu tượng: Song một lần nữa dùng chính giải đấu từng khiến anh đứng ngoài để chứng minh giá trị của mình, đúng như cách anh đã làm ở vòng loại châu Á. Chính vì thế, chuyến hành quân đến Mỹ Đình lần này mang lại cho anh một nguồn động lực bổ sung mãnh liệt.

"Cuối cùng tôi cũng ở đây để thi đấu với Việt Nam trong một trận sân khách. Tôi có thêm sự tự tin và sẵn sàng đại diện cho Singapore với khả năng tốt nhất của mình", Song khẳng định trước trận đấu. Với anh, đây không đơn thuần là một trận vòng bảng, mà giống như một trận "chung kết" quyết định tấm vé đi tiếp của Singapore.

Bất chấp việc Việt Nam được đánh giá cao hơn và có thứ hạng FIFA vượt trội, Song Ui-Young không hề e sợ. Anh tin rằng trong bóng đá, thứ hạng không quyết định tất cả và Singapore đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để lấy 3 điểm ngay tại Hà Nội. Anh thậm chí còn tỏ ra phấn khích trước áp lực từ đám đông khán giả tại Mỹ Đình: "Chúng tôi thực sự tận hưởng giải đấu lớn này, sự áp lực và đám đông khán giả. Chúng tôi hoan nghênh điều đó".

LONG KHANG