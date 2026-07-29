Bóng đá Việt Nam tăng tốc cho ASIAD 2026

Đội tuyển Olympic Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc cho chiến dịch ASIAD 2026 khi đã hội quân trở lại tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) từ hôm nay (29-7).

Tân binh Nguyễn Lương Tuấn Khải vừa cùng Huế giành vé thăng hạng Nhất mùa tới. ẢNH: MINH HOÀNG

Đợt hội quân tiếp theo của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh diễn ra từ ngày 29-7 đến 6-8, được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm rà soát lực lượng và đánh giá chuyên môn trong kế hoạch xây dựng đội hình hướng đến ASIAD 2026. Ban huấn luyện sẽ tập trung đánh giá phong độ, khả năng thích nghi và tính cạnh tranh của từng cầu thủ để hình thành bộ khung tối ưu cho sân chơi cấp châu lục.

Trước buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày, các cầu thủ được kiểm tra sức khỏe tổng quát nhằm bảo đảm thể trạng tốt nhất cho đợt tập trung. Danh sách hội quân quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từng thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng như Giải giao hữu quốc tế CFA Team China hồi tháng 3. Những cái tên đáng chú ý gồm thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Lee Viktor, Nguyễn Công Phương, cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.

Trung vệ Đặng Tuấn Phong của Thể Công Viettel từng đoạt HCV SEA Games 2025. ẢNH: MINH HOÀNG

Do một số cầu thủ vẫn đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia hoặc cùng các CLB chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027, Olympic Việt Nam chưa thể có lực lượng mạnh nhất. Đáng chú ý, ba cầu thủ Trần Thành Trung, Nguyễn Quốc Việt và Lê Văn Thuận sẽ hội quân muộn do đang tập trung cùng CLB chủ quản Ninh Bình.

Ban huấn luyện cho biết kế hoạch tập trung sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm hài hòa giữa yêu cầu của đội tuyển và lịch trình của các câu lạc bộ, đồng thời vẫn bảo đảm tiến độ chuẩn bị cho ASIAD.

Bên cạnh việc triệu tập nhiều gương mặt đã thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, ban huấn luyện cũng cho thấy quyết tâm mở rộng nguồn tuyển chọn nhằm tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Đáng chú ý là sự góp mặt của trung vệ Nguyễn Lương Tuấn Khải và tiền vệ Hoàng Quang Dũng, hai trụ cột của Huế vừa góp công lớn giúp đội bóng đến từ Cố đô giành chức vô địch Giải hạng Nhì quốc gia và giành quyền thăng hạng Nhất.

Chân sút chủ lực Nguyễn Thanh Nhàn. ẢNH: MINH HOÀNG

Việc trao cơ hội cho các cầu thủ có phong độ nổi bật ở Giải hạng Nhì cho thấy HLV Đinh Hồng Vinh không giới hạn phạm vi tuyển chọn ở các giải đấu cao nhất, mà hướng đến việc tìm kiếm những nhân tố xứng đáng nhất nhằm gia tăng chiều sâu lực lượng và tạo sự cạnh tranh tích cực trong đội.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10. Ở môn bóng đá nam, các đội tuyển được chia thành bốn bảng đấu. Theo kết quả bốc thăm, Olympic Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định sự tiến bộ trên đấu trường châu Á nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm.

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HỮU THÀNH