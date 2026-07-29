Nóng dần cuộc đua ngôi đầu bảng A

Sau loạt trận mở màn với nhiều bàn thắng được ghi, cuộc đua giành ngôi đầu bảng A tại giải vô địch Đông Nam Á đã chính thức nóng lên. Cả tuyển Việt Nam lẫn đối thủ duyên nợ Indonesia đều phô diễn sức mạnh tấn công đáng gờm.

Ngay sau khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có màn khởi động ấn tượng bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, đội tuyển Indonesia cũng lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép khi dễ dàng đè bẹp Campuchia với tỷ số đậm đà 5-1. Chiến thắng này tương đối nhẹ nhàng đối với Indonesia, khi chưa cần bung hết sức mạnh nhưng ngay trong hiệp một đã dẫn trước 3-0. Dù thiếu vắng một số ngôi sao nhập tịch do đang bận thi đấu tại Hà Lan và Bỉ, nhưng lực lượng ngoại binh còn lại của Indonesia vẫn thừa sức duy trì thế trận áp đảo toàn diện.

HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào Xuân Son và Hoàng Hên. Ảnh: TUẤN HỮU

Điểm nhấn lớn nhất của Indonesia trong trận ra quân chính là màn chào sân rực rỡ của tiền đạo 19 tuổi gốc Australia Matthew Baker. Với chiều cao lý tưởng lên đến 1m96, chân sút trẻ này trở thành "hung thần" đối với hàng phòng ngự thấp bé của Campuchia.

Matthew Baker dễ dàng làm chủ không gian, đè bẹp các hậu vệ đối phương trong các tình huống không chiến để lập một cú hat-trick. Baker như một lời thách thức trực tiếp gửi đến hàng thủ Việt Nam. Nguy hiểm hơn, xung quanh trung phong này là bệ phóng chất lượng cùng cặp hộ công sở hữu tốc độ "xé gió" Eliano Reijnders và Beckham Putra.

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận làm khách được dự báo đầy "dông bão" tại Indonesia vào ngày 3-8, mục tiêu trước mắt của tuyển Việt Nam là phải "giải quyết" gọn gàng đối thủ Singapore vào tối 31-7. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một chiến thắng cách biệt để tạo đà tâm lý cực tốt cho trận "chung kết sớm" của bảng A. Ý thức được tầm quan trọng của giai đoạn bản lề này, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã siết chặt kỷ luật. Cả hai buổi tập ngày 27 và 28-7, đội tuyển đều thực hiện chế độ tập kín. Giới truyền thông chỉ được phép tác nghiệp trong phần khởi động và phải rời sân để đội bóng triển khai các mảng miếng chiến thuật.

Cuộc đụng độ Singapore sắp tới sẽ là thuốc thử liều cao cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Singapore sở hữu lối chơi phản công rất sắc bén, đặc biệt mạnh ở các pha leo biên và treo bóng bổng vào trung lộ - phong cách có nhiều nét tương đồng với Indonesia. Gặp Singapore chính là cơ hội vàng để các hậu vệ Việt Nam tổng duyệt và vá các lỗ hổng, trước khi đối đầu với một Indonesia được truyền thông khu vực đánh giá là "mạnh toàn diện" sau màn hạ gục Campuchia.

QUỐC CƯỜNG