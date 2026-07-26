Lượt trận thứ hai ASEAN Cup 2026: Timor Leste khó tránh trận thua đậm tiếp theo

Sau khi lọt đến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và tiếp cận với ngày hội của bóng đá thế giới, Indonesia đang chuyển tầm ngắm vươn xa hơn. Đó là tầm nhìn World Cup qua việc tiếp tục nâng chất lượng đội hình bằng dàn cầu thủ nhập tịch.

Timor Leste thể hình hình ảnh yếu ớt trong cuộc tiếp đón Việt Nam ở trận ra quân. Ảnh: ANH KHOA

Đến với ASEAN Cup 2026, dù vắng một số trụ cột vốn là cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu, không được CLB chủ quản cho về vì ASEAN Cup không thuộc lịch FIFA Days, nhưng thực lực của Indonesia đưa đến giải lần này rất mạnh. Họ vẫn cho thấy nguồn lực cầu thủ nhập tịch vẫn vô tận khi giải lần này tiếp tục quy tụ được 12 cầu thủ sinh ở nước ngoài để tiếp tục là thách thức hàng đầu cho đội tuyển Việt Nam. Trước hết là gia tăng nỗi lo cho Campuchia, đối thủ của đội bóng xứ Vạn đảo vào tối 27-7.

Hàng công của Indonesia giải lần này vắng chân sút số 1 Ole Romeny, nhưng họ vẫn còn Oratmangoen vốn từng gây khó khăn cho nhiều hàng phòng ngự ở vòng loại World Cup 2026. Chính các hậu vệ đội tuyển Việt Nam cũng từng gặp khó khăn khi kèm chân sút này ở vòng loại World Cup 2026.

Không phải thi đấu ở lượt trận đầu tiên, vòng này lại ở sân nhà chờ đội tuyển Campuchia đến tranh tài là cơ hội cho Indonesia giành trọn 3 điểm, thậm chí là chiến thắng cách biệt. Nhưng khả năng đội chủ nhà chỉ giành chiến thắng vừa đủ, bởi khi đã nghỉ lượt đầu họ sẽ đá liên tục 4 vòng trong những ngày đấu tới nên những tính toán để bảo toàn thể lực sẽ được “bộ tham mưu” đội bóng này quan tâm.

Timor Leste được nhận diện là đội yếu nhất bảng A. Ảnh: ANH KHOA

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn cùng ngày, đội tuyển Timor Leste sẽ hành quân đến sân Jalan Besar để đối đầu chủ nhà Singapore. Sau trận thua đậm 0-7 trước Việt Nam ở ngày khai màn và tạo ra nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự, cơ hội tạo bất ngờ của Timor Leste là gần như bằng không.

Ngược lại, Singapore đang rất cần thêm một chiến thắng cách biệt để tích lũy điểm số và tạo đà tâm lý thuận lợi, trước khi có chuyến làm khách đầy bão táp tới sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3.

Lịch thi đấu bảng A ngày 27-7:

18 giờ: Singapore – Timor Leste

20 giờ 30: Indonesia – Campuchia

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LÊ ANH