Đội tuyển Việt Nam về nước, có gần 1 tuần chuẩn bị cho trận gặp Singapore

Tối 25-7, đội tuyển Việt Nam đã về đến Hà Nội và nhanh chóng đi vào công tác chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở ASEAN Cup 2026, gặp Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31-7.

Người hâm mộ chào đón các tuyển thủ Việt Nam tại sân bay Nội Bài.

Không để trống lịch buổi nào, sáng 26-7, đội tuyển sẽ trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện sẽ tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, đồng thời triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore.

Trước đó, đội đã có màn ra mắt ấn tượng qua chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Trận thắng được xem như cử dợt cho hàng tấn công. HLV Kim Sang-sik cho biết: “Điều quan trọng là phải quên đi kết quả này. Các cầu thủ cần hồi phục thật tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tôi sẽ lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất cho trận gặp Singapore”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần và sự tự tin đã thể hiện ở trận ra quân để hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt trong những trận đấu tiếp theo.

Lượt trận thứ hai của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 27-7. Do mỗi bảng có 5 đội nên đội tuyển Việt Nam được nghỉ ở lượt này, đó cũng sẽ là quảng thời gian cần thiết cho hai cầu thủ Văn Lâm và Tài Lộc phục hồi chấn thương, đạt thể trạng tốt nhất cho những trận đấu tới.

QUỐC CƯỜNG