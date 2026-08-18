HLV tuyển Malaysia vẫn kiêng dè đội hình dưới thời HLV Park Hang-seo

Có một giai đoạn Malaysia trở thành đối thủ khó chịu với tuyển Việt Nam, nhất là từ sau trận thắng ngược dòng 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ năm 2018, thời điểm mà bóng đá Việt Nam có sự đồng hành của HLV Park Hang-seo.

Quang Hải, một trong ít cầu thủ thuộc thế hệ vàng dưới thời HLV Park hang-seo còn là trụ cột của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Ảnh: ANH KHOA

Ông Park thực sự trở thành nỗi ám ảnh với bóng đá Malaysia, nhất là HLV Tang Cheng Hoe, khi 6 lần ông cầm quân đều gặp kết quả từ hòa đến thua HLV Park Hang-seo.

Ông Tang Cheng Hoe đánh giá về hai đội hình của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik: “Rất khó để so sánh. Tôi nghĩ cả hai HLV đều đã làm công việc tuyệt vời và đều đóng góp rất tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam".

Theo ông, giờ đây đội tuyển Việt Nam có những nhóm cầu thủ khác nhau, tính cả những cầu thủ nhập tịch mới. Nhưng dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển vẫn sở hữu đội hình tối ưu với những cầu thủ gắn bó cùng nhau từ lứa trẻ, từ giải U23 châu Á. Đội tuyển có một tập hợp cầu thủ thi đấu ăn ý qua nhiều năm và điều đó tạo ra sự khác biệt lớn.

Thừa nhận đội tuyển Việt Nam hiện nay là tập thể nhiều kinh nghiệm, theo ông Tang, yếu tố quan trọng lúc này mà ông muốn truyền đạt đến các học trò là tâm lý thi đấu.

“Với tư cách là HLV, tôi muốn các cầu thủ chỉ tập trung hoàn toàn vào trận đấu ngày mai", ông nói thêm và cho biết, điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ sẽ được sự cọ sát, tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với một đội bóng mạnh hơn như đội tuyển Việt Nam.

Vấn đề cốt lõi là các cầu thủ cần cải thiện phong độ, đồng thời toàn đội phải đoàn kết, chiến đấu cùng nhau để thay đổi kết quả bất lợi ở lượt đi. "Chúng tôi phải hết sức bình tĩnh, không hoảng loạn trong mọi tình huống, chịu được áp lực và tận hưởng từng khoảnh khắc của trận đấu ngày mai", ông HLV Tang Cheng Hoe chia sẻ.

KHÁNH VÂN