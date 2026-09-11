2 thẻ đỏ của Nam Định mở ra chiến thắng cho Đà Nẵng

2 tấm thẻ đỏ của Trần Văn Kiên và Ezequiel khiến Nam Định chỉ còn 9 cầu thủ thi đấu trên sân, mở ra cơ hội cho Đà Nẵng ghi liên tiếp 3 bàn để giành chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027.

Các cầu thủ Nam Định (áo trắng) kết thúc trận đấu với 9 cầu thủ trên sân. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Tối 11-9, Đà Nẵng tiếp đón Nam Định trong trận đấu mà 2 đội bước vào với tâm thế trái ngược. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chịu áp lực phải giành điểm sau thất bại trước Thanh Hóa ở trận ra quân, trong khi Nam Định đầy tự tin bằng màn khởi đầu ấn tượng trước HAGL. Tuy nhiên, diễn biến trên sân Chi Lăng tại vòng 2 đã mang đến nhiều bất ngờ.

Đà Nẵng nhập cuộc chủ động và sớm đưa bóng vào lưới Nam Định ở phút 5. Ivan Saponjic dứt điểm tung lưới Trần Nguyên Mạnh, nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền đạo Đà Nẵng phạm lỗi với thủ môn Nam Định trong tình huống trước đó.

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút 14. Nguyễn Minh Quang thoát xuống, bị Trần Văn Kiên tác động từ phía sau và ngã trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng ban đầu cho Đà Nẵng hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, ông xác định điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm. Dù vậy, Văn Kiên vẫn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì ngăn cản đối phương có cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Chơi hơn người, Đà Nẵng liên tục gia tăng sức ép. Nam Định may mắn không thủng lưới trong hiệp 1 nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Phan Văn Long (áo cam) cùng các đồng đội tại Đà Nẵng đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Nhưng đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt thêm chồng chất khó khăn ở phút 54. Ezequiel đạp vào người Nguyễn Hữu Việt Hoàng trong pha tranh chấp ngoài đường biên. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Nam Định chỉ còn 9 người. Đây chính là thời điểm trận đấu gần như được định đoạt.

Phút 60, Nguyễn Hồng Phúc tạt bóng chính xác từ cánh phải, tạo điều kiện để Saponjic bật cao đánh đầu đánh bại Nguyên Mạnh, khai thông bế tắc cho Đà Nẵng. Bốn phút sau, Yvo Calleros thực hiện cú sút phạt trước vòng cấm, bóng chạm hàng rào đổi hướng rồi ghim vào góc xa, đưa Đà Nẵng dẫn 2-0.

Đến phút 74, Bryan Ly thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội và dứt điểm quyết đoán trong thế đối mặt Nguyên Mạnh, ấn định chiến thắng 3-0. Trong thời gian còn lại, Nam Định với 9 người gần như chỉ biết chống đỡ và không thể tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành Đà Nẵng.

Chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027 giúp Đà Nẵng tạm vươn lên thứ ba với 3 điểm. Nam Định cũng có 3 điểm nhưng tạm tụt xuống vị trí thứ 4.

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HỮU THÀNH