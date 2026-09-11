U23 Việt Nam hướng đến ASIAD 2026: Thích nghi để vượt nghịch cảnh

Danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 đã được HLV Đinh Hồng Vinh công bố hôm 9-9 có thể xem là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng chưa chắc là đội hình mạnh nhất.

Trung vệ Đặng Tuấn Phong phải đến gần ngày thi đấu ra quân tại ASIAD 2026 mới hội quân cùng U23 Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Chỉ 3 ngày trước khi lên đường sang Nhật Bản, những khó khăn của tuyển U23 quốc gia liên tiếp xuất hiện, buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng ban huấn luyện phải tính toán từng phương án, trong khi các cầu thủ cũng phải thích nghi nhanh hơn với hoàn cảnh.

Đáng tiếc nhất là 2 ca chấn thương của bộ đôi tiền vệ Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Nguyễn Công Phương (Hải Phòng). Thành Trung từng có màn ra mắt ấn tượng tại V-League 2026-2027 với 2 pha kiến tạo giúp Ninh Bình ngược dòng trước Hải Phòng, nhưng sau đó dính chấn thương cơ đùi và không kịp hồi phục.

Trong khi đó, Công Phương cũng phải rút lui vì phù nề cơ đùi. Tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel từng vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng U23 châu Á 2026, nên sự vắng mặt này rõ ràng là tổn thất đáng kể.

HLV Đinh Hồng Vinh đã gọi Hoàng Quang Dũng từng có tên trong đợt tập trung gần nhất hồi tháng 7, lên tuyển thay Công Phương. Tuy nhiên, vấn đề của tiền vệ người Huế là chưa có trận đấu chính thức nào tại mùa giải mới.

Chưa hết, U23 Việt Nam còn đối diện bài toán thủ môn khi Hà Nội FC chưa đồng ý nhả Phạm Đình Hải vì CLB đang có một thủ môn khác chấn thương. Trước mắt, đội chỉ còn Cao Văn Bình và Hoa Xuân Tín. Trong khi đó, trung vệ Đặng Tuấn Phong cũng phải thi đấu vòng 2 V-League cho Hải Phòng ngày 13-9 rồi mới hội quân.

Như vậy, U23 Việt Nam phải chờ đến ngày 15-9 ra quân gặp U23 Kuwait, HLV Đinh Hồng Vinh mới có đầy đủ lực lượng và đây chắc chắn là một bất lợi. Hơn nữa, các tuyển thủ phải thi đấu cho CLB, sau đó di chuyển sang Nhật Bản, khiến quỹ thời gian hồi phục, thích nghi thời tiết, hoàn thiện chiến thuật và đạt điểm rơi phong độ bị thu hẹp đáng kể.

Tiền vệ Hoàng Quang Dũng ở đợt tập trung hồi tháng 7 cùng U23 Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong khi đó, các đối thủ như U23 Uzbekistan đã hội quân từ đầu tháng 9 và tập huấn tại Trung Quốc. Hai đội U23 Kuwait và U23 Philippines đều tận dụng 3 cầu thủ quá tuổi theo điều lệ, qua đó có thêm những lựa chọn giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, ASIAD vốn là sân chơi của những đội tuyển biết thích nghi. Và U23 Việt Nam không phải không có cơ sở để kỳ vọng. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ: “Việc phối hợp giữa VFF, ban huấn luyện, các CLB và cầu thủ, bảo đảm điều kiện tập, thi đấu, hậu cần và y tế; đồng thời chủ động xử lý những biến động về lực lượng là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng”.

VFF đã chủ động tạo điều kiện cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh với 2 đợt tập trung dài ngày hồi tháng 3 và tháng 7. Đội hình hiện tại cũng có 15 cầu thủ từng giành huy chương đồng U23 châu Á 2026, đủ trải nghiệm để không bị choáng ngợp trước những biến động cả khách quan lẫn chủ quan.

Những trụ cột dạn dày kinh nghiệm hoặc đang có phong độ cao như Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Thái Quốc Cường hay Cao Văn Bình đều là những điểm tựa đáng tin cậy và có khả năng tạo khác biệt.

Quan trọng hơn, HLV Đinh Hồng Vinh có kinh nghiệm làm việc trong ê-kíp của hai nhà cầm quân xuất sắc Park Hang-seo và Kim Sang-sik, đồng thời đã quen với việc xoay tua và điều chỉnh nhân sự.

Những khó khăn đã được dự báo từ trước, nhất là lịch V-League cũng đã được ấn định từ lâu. Phần còn lại là cách thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh biến những bất lợi ấy thành động lực. HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “U23 Việt Nam được giao mục tiêu vượt qua vòng bảng để trước mắt góp mặt đến vòng tứ kết. Nhưng chúng tôi sẽ đi từng bước, giải quyết từng trận đấu một. Tôi tự tin toàn đội sẽ giành kết quả tốt tại giải đấu sắp tới”.

HỮU THÀNH