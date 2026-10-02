Đừng quên Asian Cup 2027

Thất bại 0-2 trước đại kình địch Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại cơ hội tranh chấp ngôi vô địch của "Những chiến binh Sao Vàng". Như đó không phải là tất cả...

Nhiệm vụ nằng nệ của HLV Kim Sang-sik. Ảnh VFF

Giải đấu tại Indonesia vẫn chưa dừng lại. Ngày 2/10, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của bảng B gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Đây là cuộc đối đầu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải nhanh chóng xốc lại tinh thần, khôi phục chất lượng chơi bóng, đẳng cấp và cảm hứng chiến đấu để bảo đảm vị trí nhì bảng B, qua đó giành suất tham dự trận tranh hạng ba chung cuộc.

Giá trị thực chiến hướng tới Asian Cup 2027

Dù mục tiêu chinh phục ngôi vương không còn, cuộc so tài với Pakistan cũng như chặng đường còn lại của đợt tập trung này vẫn mang giá trị chuyên môn vô cùng quan trọng. Trận thua Thái Lan đóng vai trò như một "thuốc thử liều cao" giúp ban huấn luyện thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong vận hành lối chơi lẫn cự ly đội hình.

Đây chính là cơ hội thiết thực để HLV Kim Sang-sik rà soát lại lực lượng, thử nghiệm các nhân tố mới và kiểm tra chiều sâu đội hình trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho các chiến dịch lớn hơn, đặc biệt là vòng chung kết Asian Cup 2027.

Việc xoay tua đội hình và trao cơ hội cho những cầu thủ như Võ Hoàng Minh Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Tài Lộc, hay trung vệ Nguyễn Adou Minh không chỉ giúp các trụ cột hồi phục thể lực sau mật độ thi đấu dồn dập, mà còn khai phá thêm những giải pháp nhân sự mới cho tương lai.

Việt Nam vẫn cần giải quyết khâu ghi bàn và tìm cơ hội. Ảnh VFF

Cơn hạn bàn thắng và bài toán vắng Nguyễn Xuân Son

Một trong những vấn đề đau đầu nhất đối với ban huấn luyện lúc này nằm ở khâu dứt điểm. Thống kê chỉ ra rằng, tính từ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 đến nay, qua 3 trận đấu liên tiếp, đội tuyển Việt Nam mới chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, dù tung ra tới 23 cú dứt điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, các chân sút áo đỏ cũng chỉ có duy nhất 1 lần đưa được bóng vào lưới đối phương nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Nguyễn Đình Bắc trong trận thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines. Đến trận gặp Thái Lan, dù kiểm soát bóng 58% và tung ra 17 cú sút, hiệu quả cuối cùng vẫn là số 0 tròn trĩnh khi chỉ có 2 lần bóng đi trúng đích.

Khâu ghi bàn bế tắc xuất phát một phần từ việc lối chơi của đội tuyển đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son. Chấn thương cơ đùi trong trận mở màn gặp Philippines đã buộc tiền đạo này phải chia tay giải đấu và về nước sớm. Thiếu vắng Xuân Son, đội tuyển Việt Nam mất đi một trung phong càn lướt, có khả năng tì đè và làm điểm tựa nhận bóng trực diện để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Những cái tên thay thế như Williams Minh Hoàng hay Nguyễn Tài Lộc dù rất nỗ lực nhưng chưa thể khỏa lấp hoàn toàn khoảng trống mà chân sút chủ lực để lại. Điều này đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải nhanh chóng đa dạng hóa các phương án tấn công từ hai biên và tuyến hai, thay vì quá phụ thuộc vào một mảng miếng cố định.

Pakistan - Lời cảnh báo không thể chủ quan

Về phía đối thủ, Pakistan bị đánh giá thấp hơn khi đứng thứ 198 trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nolberto Solano vừa chứng minh họ không phải là đội bóng dễ bị bắt bài khi lội ngược dòng ấn tượng từ thế bị dẫn 0-2 để hòa Philippines 2-2.

Sở hữu dàn cầu thủ có thể hình lý tưởng và một số nhân tố đang chơi bóng tại châu Âu như trung vệ đội trưởng Abdullah Iqbal, Pakistan thi đấu đầy quyết tâm và sẵn sàng tạo nên bất ngờ. HLV Solano thậm chí thẳng thắn tuyên bố Pakistan không e ngại Việt Nam và muốn ở lại giải đấu đến những ngày cuối cùng.

Rõ ràng, Pakistan nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự số đông để gây khó khăn cho các chân sút Việt Nam. Để bẻ gãy hệ thống này, các học trò của HLV Kim Sang-sik cần duy trì sự tập trung cao độ, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng và chắt chiu từng cơ hội dứt điểm.

Một chiến thắng thuyết phục trước Pakistan không chỉ đảm bảo tấm vé vào trận tranh hạng ba, mà quan trọng hơn, đó sẽ là liều thuốc tinh thần giúp toàn đội đập tan nỗi buồn thất bại, tìm lại cảm hứng chơi bóng và lời khẳng định cho bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn.

HỒ VIỆT