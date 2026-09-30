Campuchia vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 nhóm 2

Bất phân thắng bại cùng Timor Leste với tỷ số 2-2 ở vòng cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 30-9, đội bóng xứ Chùa tháp vào chơi trận chung kết nhóm 2 với vị trí nhất bảng.

Chỉ cần giành 1 điểm cũng đủ giúp Campuchia đạt yêu cầu ở ngôi đầu bảng, trong khi đó điều kiện cho Timor Leste là phải giành chiến thắng. Chính vì ở thế buộc phải thắng mà Timor Leste khởi đầu khá tốt và thực hiện nhiều cú sút nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Đến phút 15, Timor Leste đã kịp ghi bàn thắng mở tỷ số trước từ cú sút phạt hiểm hóc của Joao Perdro ở gần vạch 16m50, đưa bóng đi vào góc cao khung thành. Năm phút sau, Timor Leste một lần nữa đưa bóng vào khung thành Campuchia, nhưng lần này trọng tài đã căng cờ việt vị.

Sau đó, lối chơi của Timor Leste đột ngột chùng xuống, tạo cơ hội cho Campuchia dần lấy lại thế trận và ghi bàn gỡ 1-1 ở phút 27 do công Nieto. Lên tinh thần sau bàn thắng, Campuchia thi đấu đầy khởi sắc. Không lâu sau, lưới của Timor Leste tiếp tục rung lên nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị.

Đến phút 38, Nieto bị thủ môn đội Timor Leste phạm lỗi trong vòng 16m50 và từ chấm phạt 11m đã ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 cho đội nhà. Những nỗ lực của Timor Leste sau đó chỉ giúp họ ghi thêm 1 bàn, gỡ 2-2 vào phút 57, và đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Bất phân thắng bại với tỷ số 2-2, Campuchia kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng B khi có 4 điểm, qua đó, giành vé vào chung kết ở nhóm 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Nhiều khả năng sẽ gặp đội chủ nhà Hồng Kông (TQ) ở trận cuối cùng của giải.

QUỐC CƯỜNG