Bóng đá trong nước

Philippines bất ngờ bị Pakistan cầm hòa

SGGPO

Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Philippines đã bất ngờ bị Pakistan cầm hòa 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào chiều tối 29-9.

Philippines dù dẫn trước 2 bàn nhưng đã để Pakistan chia điểm với tỷ số 2-2 chung cuộc. Ảnh: PFF
Philippines dù dẫn trước 2 bàn nhưng đã để Pakistan chia điểm với tỷ số 2-2 chung cuộc. Ảnh: PFF

Cùng thua ở trận ra quân nên hai đội đều hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để hy vọng cải thiện thứ hạng. Cầm bóng và tạo thế trận tốt hơn, Philippines tạo nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Phút 26, các cầu thủ Philippines cũng kịp có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ pha đánh đầu của Reyes.

Không lâu sau, vào phút 32, Philipines ghi bàn nhân đôi cách biệt từ tình huống đá phạt 11m của Kristensen. Dẫn 2 bàn, Philippines tiếp tục tạo thế trận lấn lướt nhưng không có thêm bàn thắng được ghi ở phần thời gian còn lại của hiệp đầu.

Sang đầu hiệp hai, Pakistan nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ cú dứt điểm của Akbar Khan. Bàn gỡ đã giúp Pakistan lên tinh thần thi đấu, trong khi Philippines buộc lùi thấp đội hình chơi chắc chắn, chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Phút 62, Pakistan tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Lần này đến từ sai lầm của hậu vệ Philippines khi xử lý bóng không thành công, Shahzad băng xuống đoạt bóng và bứt tốc độ vào vòng 16m50 trước khi “bắn hạ” khung thành Philippines ghi bàn gỡ 2-2.

2-2 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu và níu chân hai đội ở cuối bảng với cùng 1 điểm.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Pakistan Philippines Cầm bóng Rút ngắn tỷ số Nhân đôi cách biệt Lấn lướt

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn