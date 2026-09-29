Bóng đá trong nước

FIFA ASEAN Cup bảng A giằng co đến lượt cuối

SGGPO

Việc hai đội mạnh nhất bảng là Indonesia và Malaysia bất phân thắng bại ở lượt trận thứ hai FIFA ASEAN Cup 2026 đã làm cho cục diện cuộc đua tranh thứ hạng chung cuộc ở bảng A gay cấn đến lượt trận cuối cùng.

Đồ họa: Aseanfootball
Đồ họa: Aseanfootball

Malaysia có cùng 4 điểm với Indonesia nhưng tạm xếp đầu bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, 3/0 so với 2/0. Nhưng ở lượt cuối, chủ nhà Indonesia lại có thuận lợi hơn khi gặp đội yếu nhất bảng là Bangladesh. Một trận thắng đậm cho Indonesia là điều dễ xảy ra mà việc họ thắng càng đậm thì áp lực càng gia tăng cho Malaysia.

Trong khi đó Malaysia gặp Singapore vốn còn hy vọng vào việc tranh hạng Ba chung cuộc nên sẽ nhập cuộc đầy "máu lửa" để chiếm thế thượng phong. Tương quan lực lượng ở cặp này Malaysia có phần nhỉnh hơn, nhưng để tính đến 1 trận thắng cách biệt thì không là điều dễ dàng cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

c4fdc32d-47f7-482f-9dbf-e8e7f6f56ebb.jfif
Malaysia và Indonesia cùng còn hy vọng tranh ngôi đầu bảng A. Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Trước mắt, cuộc so tài giữa Malaysia và Singapore sẽ rất "nảy lửa" và căng thẳng khi chính đội bóng đảo quốc Sư tử về mặt lý thuyết cũng còn hy vọng trong cuộc đua tranh đầu bảng.

Theo điều lệ giải, hai đội đứng nhất mỗi bảng sẽ tranh chung kết; hai đội đứng nhì tranh hạng ba; các đội đứng tiếp theo tranh hạng năm và bảy.

Tin liên quan
KHÁNH VÂN

Từ khóa

Malaysia Indonesia Trận thắng Điều lệ Nhập cuộc Tan Cheng Hoe

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn