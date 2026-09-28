Phường Chánh Hưng chung sức tìm kiếm tài năng bóng đá TPHCM

Ngày 27-9, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng tổ chức chương trình tuyển sinh, tuyển chọn cầu thủ năng khiếu năm 2026, qua đó tìm kiếm những gương mặt triển vọng, tạo nguồn vận động viên trẻ cho bóng đá TPHCM.

Phường Chánh Hưng chung sức tìm kiếm tài năng cho bóng đá TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thành - Giám đốc Trung tâm Thể thao Thống nhất; Hoàng Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Thống nhất kiêm Trưởng Bộ môn Bóng đá TPHCM, Dương Văn Dân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ kiêm Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng… cùng đội ngũ HLV, phụ huynh và vận động viên.

Chương trình dành cho các em sinh năm 2017, 2018 và 2019, thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên nhí cùng phụ huynh. Đây cũng là hoạt động góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển thể thao thiếu nhi, đồng thời mở thêm cơ hội để những tài năng trẻ trên địa bàn được tiếp cận môi trường đào tạo bài bản.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Dân ghi nhận, biểu dương tinh thần tham gia của các em nhỏ. Theo lãnh đạo phường, hoạt động tuyển sinh, tuyển chọn không chỉ hướng đến việc phát hiện tài năng thể thao mà còn tạo sân chơi lành mạnh, giúp thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê và hình thành tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật.

Trên sân bóng, các cầu thủ nhí được kiểm tra những kỹ năng cơ bản như xử lý bóng, tốc độ, sự nhanh nhẹn, khả năng phối hợp, tư duy thi đấu và tinh thần đồng đội. Những tình huống tranh bóng, chuyền bóng và thi đấu thực tế giúp ban tuyển chọn có thêm cơ sở đánh giá tố chất của từng em.

Các học viên phường Chánh Hưng phô diễn kỹ năng chơi bóng. ẢNH: TÂM HÀ

HLV Phan Nam, người phụ trách chuyên môn chương trình, chia sẻ với SGGPO: “Ở lứa tuổi U10, điều quan trọng trước hết là giúp các em hình thành niềm đam mê, nền tảng kỹ thuật và ý thức kỷ luật trong tập luyện. Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường để các em được chơi bóng đúng cách, phát triển theo khả năng của mình và có thêm cơ hội tiến xa nếu thực sự có năng khiếu”.

Đáng chú ý, chương trình hướng tới việc giới thiệu, cung cấp nguồn cầu thủ cho các đội bóng chuyên nghiệp của TPHCM, qua đó mở rộng cánh cửa để những tài năng trẻ tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Ngoài ra, với lợi thế là địa bàn gắn với phong trào futsal, phường Chánh Hưng có điều kiện thuận lợi để chung tay phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế cận cho futsal TPHCM. Đây là nơi đặt trụ sở CLB futsal chuyên nghiệp Thái Sơn Nam TPHCM, đồng thời có Nhà thi đấu chuyên futsal Chánh Hưng.

Từ hoạt động tuyển chọn tại cơ sở, những cầu thủ nhí có năng khiếu sẽ có thêm cơ hội được phát hiện, đào tạo và thi đấu. Qua đó, phường Chánh Hưng không chỉ góp phần phát triển phong trào thể thao thiếu nhi mà còn chung sức xây dựng nguồn tài năng trẻ, từng bước đóng góp cho thể thao TPHCM trong tương lai.

TÂM HÀ