Chánh Hưng Thái Sơn Nam quá mạnh tại futsal Đại hội TDTT TPHCM 2026

Đối đầu Phú Thọ với tập hợp các cựu cầu thủ futsal chuyên nghiệp, Chánh Hưng Thái Sơn Nam TPHCM vẫn dễ dàng thắng đối thủ với tỷ số 7-0, qua đó giành quyền vào thi đấu trận chung kết môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2026.

Châu Đoàn Phát (Chánh Hưng Thái Sơn Nam, áo xanh) đối đầu với người đồng đội cũ Đặng Anh Tài (Phú Thọ, áo trắng). ẢNH: QUỐC KHANH

Các cầu thủ futsal chuyên nghiệp Thái Sơn Nam khoác lên mình màu áo phường Chánh Hưng đã ghi đến 51 bàn sau 3 trận tại Đại hội TDTT TPHCM 2026. Chỉ đến vòng bán kết, giới chuyên môn đánh giá thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh mới gặp thử thách khi đối đầu với phường Phú Thọ.

Bởi đại diện đến từ quận 11 trước đây đang sở hữu 2 cựu tuyển thủ futsal Việt Nam là Nguyễn Đắc Huy và Đặng Anh Tài, cùng với những cựu cầu thủ chuyên nghiệp khác như Đinh Văn Toàn (Sahako FC), Nguyễn Kim Thuận (S.Khánh Hòa), Hồ Hoàng Hưng (Tân Hiệp Hưng)…

Tuy nhiên, diễn biến của trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng vào chiều 28-4 đã không như mong đợi. Chánh Hưng Thái Sơn Nam vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình. Sau 13 phút bóng lăn, đội chủ nhà đã ghi vào lưới Phú Thọ đến 4 bàn do công của Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Tiến Hùng, Nhan Gia Hưng và Nguyễn Thịnh Phát.

Chánh Hưng Thái Sơn Nam dễ dàng vào thi đấu trận chung kết. ẢNH: QUỐC KHANH

Sang hiệp 2, Phú Thọ sớm sử dụng chiến thuật đá 5 người (power-play). Nhưng liên tiếp sai lầm trong việc luân chuyển bóng khiến họ đón nhận thêm các bàn thua. Trong hiệp đấu này, Hoàng Quân ghi thêm 1 bàn nữa để hoàn tất cú đúp, cùng 2 pha lập công đến từ Trần Thái Huy và Huỳnh Văn Hoài để Chánh Hưng Thái Sơn Nam khép lại chiến thắng 7-0 chung cuộc.

Chánh Hưng Thái Sơn Nam vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội tại Đại hội TDTT TPHCM 2026, khi đã ghi 58 bàn trên hành trình lọt đến trận chung kết. Vào 16 giờ chiều mai (29-4), thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh sẽ thi đấu trận tranh huy chương vàng với Trung Mỹ Tây.

Bởi ở trận bán kết còn lại, Trung Mỹ Tây đã thắng Phú Định Gia Định tỷ số thuyết phục 6-2. Kết quả này đưa Phú Định Gia Định cùng Phú Thọ đoạt huy chương đồng tại đại hội.

HỮU THÀNH