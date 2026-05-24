Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát đưa Futsal Thái Sơn Nam TPHCM trở lại ngôi đầu

Đương kim Quả bóng vàng futsal Việt Nam Châu Đoàn Phát góp công trong chiến thắng hủy diệt của Thái Sơn Nam TPHCM trước Tân Hiệp Hưng, qua đó cùng đồng đội tạm trở lại ngôi đầu bảng Giải futsal VĐQG 2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam vào chiều 24-5, Thái Sơn Nam TPHCM tràn lên tấn công với quyết tâm cao độ. Chỉ ở phút đầu tiên, Bob đã tận dụng tình huống phản công sắc bén để mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch. Đến phút thứ 6, Thanh Phong có pha solo ấn tượng trước khi dứt điểm nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Tân Hiệp Hưng sau đó bất ngờ vùng lên khi Anh Duy vô tình phản lưới nhà, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, Bob tiếp tục tỏa sáng ở phút 13 để tái lập khoảng cách hai bàn cho Thái Sơn Nam TPHCM. Những nỗ lực của đội bóng do HLV Nguyễn Trọng Thiện dẫn dắt giúp Đức Quyền ghi bàn rút ngắn xuống 2-3 ở phút 18. Dẫu vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Gia Hưng kịp ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 cho đội bóng áo trắng.

Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Thái Sơn Nam TPHCM. Thịnh Phát nâng tỷ số lên 5-2 ở phút 23 trước khi Lê Kiên giúp Tân Hiệp Hưng níu lại hy vọng. Tuy nhiên, màn bùng nổ thực sự đến ở quãng thời gian cuối trận khi Đoàn Phát ghi dấu bằng bàn thắng ở phút 27, mở màn cho cơn mưa bàn thắng của đội đầu bảng.

Sau pha lập công của đương kim Quả bóng vàng futsal Việt Nam, Bob, Huy Toàn, Văn Tiến cùng Anh Duy liên tiếp điền tên lên bảng tỷ số, bên cạnh một bàn phản lưới của Đại Học. Chung cuộc, Thái Sơn Nam TPHCM giành chiến thắng đậm 10-4, qua đó tạm trở lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối trước khi vòng 9 sẽ kết thúc vào chiều mai (25-5).

