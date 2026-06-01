Futsal Thái Sơn Nam TPHCM bổ nhiệm chuyên gia Tây Ban Nha giúp nâng tầm đào tạo trẻ

Sáng 1-6, ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao TPHCM, đã ký hợp đồng với chuyên gia Luis Fonseca đến từ Tây Ban Nha. Theo đó, ông Fonseca chính thức đảm nhiệm vị trí Trưởng Bộ phận đào tạo trẻ của CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM.

Lãnh đạo CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM chào đón chuyên gia Luis Fonseca. ẢNH: ANH TRẦN

Trước khi gia nhập Thái Sơn Nam TPHCM, chuyên gia Fonseca đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và phát triển cầu thủ trẻ tại châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Nổi bật nhất là việc dẫn dắt đội tuyển futsal Kuwait vượt qua vòng loại để lần đầu tiên giành vé dự Futsal World Cup vào năm 2012. Ở cấp độ CLB, chiến lược gia sinh năm 1965 cùng Al Rayyan giành chức vô địch Giải futsal Qatar mùa 2025-2026 hồi tháng 4 vừa qua.



HLV Luis Fonseca từng dẫn dắt đội tuyển futsal Saudi Arabia giai đoạn 2019-2021. Ông cũng có quãng thời gian làm việc tại nhiều CLB nổi tiếng như Cartagena, Boadilla, Caja San Fernando, Jerez, Carnicer Fiat, Caja Segovia (Tây Ban Nha)…

Vì thế, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội futsal của bầu Tú. Hiện CLB sở hữu một trong những trung tâm đào tạo futsal trẻ hàng đầu Việt Nam với cơ sở chính đặt tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) cùng một trung tâm vệ tinh tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Hằng năm, Thái Sơn Nam TPHCM đều tổ chức tuyển sinh, tìm kiếm và đào tạo các tài năng trẻ trên phạm vi cả nước. Trong vai trò mới, Luis Fonseca sẽ trực tiếp tham gia hội đồng tuyển sinh, xây dựng giáo án huấn luyện, định hướng phát triển chuyên môn và đồng hành cùng các lứa cầu thủ trẻ của CLB.

Tin liên quan Futsal Thái Sơn Nam TPHCM đánh rơi ngôi đầu vì xà ngang, cột dọc

HỮU THÀNH