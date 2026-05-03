Các trọng tài khởi động cho mùa giải futsal quốc gia 2026

Chiều 3-5, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ khai mạc Chương trình tập huấn Giám sát, Trọng tài các giải futsal quốc gia 2026, diễn ra từ ngày 3-5 đến 7-5-2026.

Lãnh đạo VFF và Ban trọng tài chụp ảnh lưu niệm cùng các trọng tài tham gia lớp tập huấn.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có Phó Chủ tịch Trần Anh Tú. Về phía Ban Trọng tài VFF có ông Đặng Thanh Hạ – Trưởng ban, ông Phạm Anh Dũng – Ủy viên, cùng 12 giám sát trọng tài và 53 trọng tài nằm trong danh sách làm nhiệm vụ tại các giải futsal quốc gia 2026.

Thay mặt lãnh đạo VFF phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giám sát, trọng tài trong việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch và nâng cao chất lượng chuyên môn của các giải đấu. Trong bối cảnh futsal Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và từng bước hội nhập quốc tế, yêu cầu đối với đội ngũ giám sát, trọng tài ngày càng cao, đòi hỏi sự chuẩn xác, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp trong điều hành trận đấu.

Các Giám sát tham gia làm nhiệm vụ tại giải

Theo chương trình tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật nhiều nội dung quan trọng như: luật thi đấu mới mùa giải 2025-2026, phương pháp đánh giá trọng tài, công tác quản lý trận đấu, phân tích và nhận định tình huống, cũng như thực hành phương pháp trọng tài và kiểm tra thể lực. Bên cạnh đó, các giám sát, trọng tài cũng tham gia thảo luận, rút kinh nghiệm từ mùa giải 2025 nhằm nâng cao tính thống nhất trong công tác điều hành các trận đấu.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung tập huấn sát thực tiễn, chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giám sát, trọng tài, qua đó đảm bảo công tác điều hành các giải futsal quốc gia 2026 diễn ra chuyên nghiệp, công bằng và thành công.

LÊ ANH