Futsal Thái Sơn Nam TPHCM xuất quân, nhắm cú đúp danh hiệu quốc gia và suất dự châu Á

Như thông lệ hằng năm, vào chiều nay (17-4), tại đại bản doanh đặt trong Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TPHCM), CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM đã tổ chức lễ xuất quân hướng đến mùa giải 2026 trong không khí phấn khởi và tràn đầy quyết tâm.

Thái Sơn Nam TPHCM sẵn sàng cho mùa giải 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam, ông Trần Quốc Khánh - Giám đốc điều hành CLB, cùng ông Nguyễn Bảo Trung - Phó Giám đốc điều hành CLB đã trực tiếp gặp gỡ, động viên và truyền cảm hứng đến toàn đội, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh trước thềm mùa giải mới.

Trong khi đó, Chủ tịch CLB Trần Anh Tú vì lý do cá nhân không thể tham dự, nhưng đã dành những lời nhắc nhở, căn dặn và chúc thành công đến toàn đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc điều hành CLB Trần Quốc Khánh nhấn mạnh quyết tâm rất cao của Thái Sơn Nam TPHCM trong năm 2026. Dù đội hình có những xáo trộn sau sự chia tay của hai trụ cột Phạm Đức Hòa và Nguyễn Minh Trí, CLB đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hoàn thiện lực lượng, sẵn sàng cạnh tranh ở mức cao nhất. “Mục tiêu của Thái Sơn Nam TPHCM là hướng đến ngôi vô địch ở tất cả các giải đấu tham dự”, ông Khánh khẳng định.

Giám đốc điều hành CLB Trần Quốc Khánh truyền cảm hứng đến các thành viên. ẢNH: TÂM HÀ

Thay mặt toàn đội, HLV Nguyễn Tuấn Anh cùng đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong công tác tập luyện và thi đấu. Toàn đội thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào mùa giải 2026 với khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Trong năm nay, Thái Sơn Nam TPHCM sẽ tham dự hai đấu trường quốc nội quan trọng gồm Giải futsal VĐQG và Cúp Quốc gia. Mục tiêu là bảo vệ thành công chức vô địch VĐQG, đồng thời đòi lại ngôi vương Cúp Quốc gia đã rơi vào tay Thái Sơn Bắc ở hai mùa giải đã qua.

Trong đó, mục tiêu bảo vệ danh hiệu tại VĐQG quan trọng hơn cả bởi có thể giúp Thái Sơn Nam TPHCM đại diện futsal Việt Nam tham dự Cúp các CLB Đông Nam Á 2027.

Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Song song đó, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục đóng vai trò nòng cốt cho đội tuyển futsal Việt Nam, hướng đến các nhiệm vụ quốc tế quan trọng, trong đó có Đại hội Thể thao châu Á trong nhà dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Khép lại buổi lễ, HLV Nguyễn Tuấn Anh thực hiện nghi thức khui champagne truyền thống, cùng toàn đội thể hiện sự hứng khởi và niềm tin vào một mùa giải thành công. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao, Thái Sơn Nam TPHCM đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục cú đúp danh hiệu quốc nội, đồng thời hướng đến mục tiêu vươn tầm châu lục.

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân mùa giải 2026 của Thái Sơn Nam TPHCM

CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM tại mùa giải 2026

HLV Nguyễn Tuấn Anh thực hiện nghi thức khui champagne truyền thống

Ban lãnh đạo CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM

Cụu binh Trần Thái Huy

HLV thủ môn Nguyễn Hoàng Anh

Fixo Nguyễn Anh Duy (bên trái) trở lại sau thời gian điều trị chấn thương

HỮU THÀNH