Futsal Thái Sơn Bắc để vuột ngôi đầu vào tay Thái Sơn Nam TPHCM

Dù thắng thuyết phục 3-0 trước Sahako FC ở trận đấu muộn nhất vòng 4 Giải futsal VĐQG 2026 diễn ra tối 25-5, Thái Sơn Bắc vẫn đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Thái Sơn Nam TPHCM do kém chỉ số phụ.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. ẢNH: TÂM HÀ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Sơn Bắc chủ động đẩy cao đội hình và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Sahako. Những pha phối hợp tốc độ của đội chủ nhà khiến hàng thủ đại diện TPHCM nhiều lần rơi vào tình trạng báo động.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 10, Mota thực hiện đường chọc khe đẳng cấp để tuyển thủ Trần Quang Nguyên băng xuống dứt điểm chính xác, mở tỉ số 1-0 cho Thái Sơn Bắc. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Sahako thay đổi lối chơi khi đẩy cao pressing và gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Dù vậy, Thái Sơn Bắc nhanh chóng lấy lại thế trận và tiếp tục duy trì sức ép. Phút 35, từ tình huống phạt góc, Nhân Nam dứt điểm cận thành khiến thủ môn Sahako không thể bắt dính bóng. Tận dụng cơ hội, Từ Minh Quang lao vào đá bồi nâng tỉ số lên 2-0.

Ở những phút cuối, Sahako chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng phải trả giá bằng bàn thua thứ ba. Ngoại binh Mota là người lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Sơn Bắc.

Dù có cùng điểm số sau 4 vòng đấu, Thái Sơn Bắc vẫn rơi xuống vị trí thứ hai do thua hiệu số bàn thắng bại trước Thái Sơn Nam TPHCM, đội trước đó đã thắng đậm Tân Hiệp Hưng 10-4 để chiếm ngôi đầu bảng.

HỮU THÀNH