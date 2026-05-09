Việc chưa thể cải thiện thành tích tại đấu trường châu Á lẫn Đông Nam Á trong 4 tháng đầu năm 2026 khiến đội tuyển futsal Việt Nam tụt hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA vừa được công bố.

Đội tuyển futsal Việt Nam tụt hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 5-2026. ẢNH: AFC

Hôm 8-5, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 5-2026. Theo đó, đội tuyển futsal Việt Nam xếp thứ 22 thế giới với 1.191,4 điểm. So với lần cập nhật gần nhất vào tháng 12-2025, thầy trò HLV Diego Giustozzi bị trừ 9,59 điểm và tụt hai bậc. Điều này đến từ việc Châu Đoàn Phát cùng đồng đội chỉ lọt vào vòng tứ kết futsal châu Á 2026 hồi tháng 2, cũng như chỉ đứng hạng ba tại Giải futsal Đông Nam Á kết thúc cách đây một tháng.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, xây dựng lại và nâng cấp đội hình để hướng đến mục tiêu chinh phục tấm vé dự World Cup 2028, thành thử khó tránh khỏi việc thành tích có phần chệch choạc trong giai đoạn hiện tại. Song, HLV Diego vẫn đặt trọn niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ mà ông đã huấn luyện hơn 2 năm qua sẽ cải thiện và trưởng thành hơn trong giai đoạn 2 năm quan trọng nhất tới đây.

Cập nhật bảng xếp hạng FIFA của các đội tuyển futsal tại châu Á. ẢNH: FIFA

Nếu futsal Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại về thành tích thì đối thủ trong khu vực là Indonesia lại có sự bứt tốc. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đại diện đến từ xứ vạn đảo tăng tới 10 bậc để xếp hạng 14 thế giới với 1.269,8 điểm. Đoàn quân của HLV Hector Souto cũng là đội tuyển tăng bậc nhiều nhất trong giai đoạn vừa qua, với thành tích nổi bật là lọt vào trận chung kết châu Á lẫn Đông Nam Á 2026.

Trong khi đó, dẫn đầu Đông Nam Á vẫn là Thái Lan. Đội futsal xứ chùa Vàng đứng hạng 11 thế giới với 1.354,8 điểm nhờ bảo vệ thành công danh hiệu Đông Nam Á hồi tháng 4.

Tốp 5 thế giới gồm Brazil, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina và Iran. Trái với bảng xếp hạng FIFA của bóng đá sân cỏ được cập nhật hằng tháng, bảng xếp hạng futsal của FIFA được cập nhật theo từng giai đoạn, với lần làm mới tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

