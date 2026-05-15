Futsal Thái Sơn Bắc tạm chiếm ngôi đầu bảng

Chiều 15-5, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), vòng 2 Giải futsal VĐQG 2026 chứng kiến màn thị uy sức mạnh của hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc.

Các cầu thủ futsal Thái Sơn Bắc tạm dẫn đầu sau vòng 2 Giải futsal VĐQG 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Ở trận đấu sớm, đương kim vô địch Thái Sơn Nam TPHCM dễ dàng vượt qua đội chủ nhà Hà Nội với tỷ số đậm 6-1. Ngoại binh Italo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi ghi hat-trick. Ba bàn thắng còn lại của Thái Sơn Nam TPHCM được thực hiện bởi Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Hoàng Quân và Chu Văn Tiến.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp Thái Sơn Nam TPHCM giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh tạm thời xếp nhì bảng do kém chỉ số phụ so với Thái Sơn Bắc. Hiệu số của đội futsal đến từ phía Nam hiện là (+11), thấp hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp đúng 1 bàn.

Nguyên nhân đến từ màn trình diễn bùng nổ của Thái Sơn Bắc ở trận đấu muộn cùng ngày. Trước Hạ Long, đại diện đến từ Thủ đô tạo nên “cơn mưa” bàn thắng với chiến thắng áp đảo 9-0.

Đa Hải ghi hat-trick, Trần Quang Nguyên đóng góp cú đúp, trong khi Trọng Kiên, Vũ Ngọc Ánh và ngoại binh Mota mỗi người có một pha lập công. Thái Sơn Bắc còn được hưởng thêm một bàn thắng từ tình huống phản lưới nhà của đối phương.

Sau hai vòng đấu, cuộc đua vô địch futsal VĐQG 2025 đang nóng lên với màn cạnh tranh quyết liệt giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TPHCM. Và chính vòng tới, hai đội sẽ trực tiếp gặp nhau.

HỮU THÀNH