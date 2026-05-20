Futsal Thái Sơn Nam TPHCM đánh rơi chiến thắng

Tưởng như Thái Sơn Nam TPHCM đã cầm chắc 3 điểm, nhưng sai lầm đáng tiếc của thủ môn Hồ Văn Ý ở 6 giây cuối khiến nhà đương kim vô địch chỉ có được trận hòa 2-2 trước Thái Sơn Bắc thuộc vòng 3 Giải futsal VĐQG 2026.

Các cầu thủ Thái Sơn Bắc (áo xanh) và Thái Sơn Nam TPHCM (áo trắng) chia điểm. ẢNH: TÂM HÀ

Cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra hấp dẫn và kịch tính đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Thái Sơn Bắc nhập cuộc đầy tự tin nhờ sức trẻ, trong khi Thái Sơn Nam TPHCM cho thấy đẳng cấp cùng kinh nghiệm của dàn tuyển thủ chất lượng.

Ngay phút thứ 5, Italo Henrique (Bob) mở tỷ số cho đội khách bằng cú vô lê sệt hiểm hóc trong vòng cấm sau pha đá biên của đồng đội. Bàn thua khiến Thái Sơn Bắc đẩy cao tốc độ trận đấu. Đa Hải cùng các đồng đội liên tục tổ chức sức ép, song hàng phòng ngự kín kẽ của Thái Sơn Nam TPHCM vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên sôi động hơn khi Thái Sơn Bắc liên tục gia tăng sức ép và có thời điểm dồn nhà đương kim vô địch lùi sâu về phần sân nhà. Phút 32, Mota xử lý khéo léo trước khi tung cú sút xuyên qua chân hai cầu thủ đối phương, quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Sau bàn gỡ, Thái Sơn Nam TPHCM lập tức tăng tốc. Phút 34, Văn Tiến tung cú sút chéo góc cực mạnh đưa bóng dội cột dọc. Dù tạo ra thêm nhiều cơ hội, phải đến phút 38 đội khách mới tái lập thế dẫn bàn. Từ pha chuyền ngang bất cẩn của Đa Hải, Bob cướp bóng, bứt tốc rồi dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn 6 giây, bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra. Từ quả phạt góc của Thạc Hiếu, thủ môn Hồ Văn Ý bắt bóng không dính, tạo điều kiện để bóng từ từ lăn qua vạch vôi, khiến Thái Sơn Nam TPHCM đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối.

Với kết quả này, Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TPHCM cùng có 7 điểm sau 3 vòng đấu. Đại diện futsal Hà Nội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hơn chỉ số phụ.

HỮU THÀNH