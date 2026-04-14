Futsal Việt Nam cần lắm những lời động viên và sự đồng hành

Đội tuyển futsal Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. ẢNH: FAT

Rộng hơn, đội tuyển futsal Việt Nam trong nửa năm qua liên tiếp đối diện những thử thách. Nguyễn Mạnh Dũng cùng đồng đội thất bại trong việc cạnh tranh huy chương SEA Games 33, tiếp tục chững lại tại vòng tứ kết futsal châu Á 2026. Liên tiếp kết quả không đáp ứng được kỳ vọng khiến áp lực bủa vây, kéo theo không ít hoài nghi về quá trình trẻ hóa mà ban huấn luyện đang theo đuổi cho mục tiêu Futsal World Cup 2028.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả để đánh giá toàn bộ hành trình, có lẽ là chưa công bằng với thầy trò HLV Diego Giustozzi. Cần nhìn nhận rằng, đây là giai đoạn chuyển mình của đội tuyển futsal Việt Nam.

Sau khi trượt vé dự Futsal World Cup 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Diego Giustozzi thống nhất về việc làm mới toàn đội. Trong 2 năm qua, rất nhiều gương mặt ở độ tuổi từ 17 đến 20 được trao cơ hội thử sức. Quá trình trẻ hóa đã có những điểm nhấn nổi bật như từng đánh bại Thái Lan tại Giải futsal Đông Nam Á 2024, vượt qua Indonesia ở SEA Games 33. Một số gương mặt trẻ và mới nổi lên như Nguyễn Đa Hải, Phạm Văn Tú… Ngoài ra, đội tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu sòng phẳng với người Thái và không còn thua với tỉ số chênh lệch như trước, thu hẹp khoảng cách về trình độ.

Đội tuyển fusal Việt Nam dần thu hẹp khoảng cách chuyên môn với Thái Lan. ẢNH: FAT

Dĩ nhiên, cái giá của trẻ hóa là sự thiếu ổn định về phong độ, khi kinh nghiệm thi đấu chưa đủ dẫn đến kết quả phập phù. Như chính HLV Diego Giustozzi thừa nhận, ông cần 20-25 trận quốc tế trong một năm để học trò nâng cấp sự va chạm. Ngoài ra, đội tuyển futsal Việt Nam qua từng giải đấu lại vắng đi một số gương mặt trụ cột dẫn dắt như Nguyễn Minh Trí, Trần Thái Huy hay Hồ Văn Ý do chấn thương, còn Phạm Đức Hòa đã giải nghệ.

Giữa bối cảnh ấy, lãnh đạo VFF đã kịp thời xuất hiện. Vài tiếng trước khi bước vào trận tranh hạng ba Giải futsal Đông Nam Á 2026, đích thân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ và động viên thầy trò HLV Diego Giustozzi. Trong vài năm qua, rất ít khi người đứng đầu bóng đá Việt Nam bay sang địa điểm thi đấu để xốc tinh thần các tuyển thủ cho một trận tranh huy chương đồng khu vực. Tuy vậy, ông Tuấn vẫn thu xếp lịch trình bận rộn để đến với đội nhà.

Hành động từ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho thấy VFF vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào chiến lược của HLV Diego Giustozzi, đồng thời như một lời cam kết đồng hành cùng Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, nhân vật có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của futsal Việt Nam. Hơn một thập kỷ qua, ông Tú đã bỏ ra rất nhiều công sức, không chỉ thời gian, tiền bạc mà cả sức khỏe để góp phần xây dựng nền futsal Việt Nam, giúp đội tuyển hai lần tham dự World Cup. Những năm gần đây, sự hy sinh của ông còn lớn hơn khi hỗ trợ cho 7/8 đội tham dự Giải futsal VĐQG, góp phần duy trì các giải đấu trong nước.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trực tiếp sang Thái Lan thăm, động viên đội tuyển futsal Việt Nam trước trận tranh hạng ba Đông Nam Á 2026

Tuy nhiên, một mình ông Tú là chưa đủ nếu nhìn sang nền futsal đang lên của châu Á là Indonesia. HLV của tuyển Indonesia là Hector Souto, người từng có hơn 5 năm làm việc tại futsal Việt Nam, đã nhấn mạnh: “Ở futsal Việt Nam chỉ có một bầu Tú, nhưng tại Indonesia có đến 10 bầu Tú như vậy để phát triển”.

Ở futsal Việt Nam, bầu Tú chỉ có một. Thành thử, những người trong nghề vẫn đang cố gắng và nỗ lực hơn để thích nghi với hoàn cảnh, với từng buổi tập và trận đấu. Các thành viên của đội tuyển cũng hiểu rõ bản thân chưa đáp ứng được kỳ vọng. Song, điều toàn đội cần lúc này là sự cảm thông và tiếp sức từ người hâm mộ. Một lời động viên đúng lúc đôi khi có giá trị hơn rất nhiều lời phê bình. Và trong giai đoạn khó khăn, niềm tin chính là điểm tựa để futsal Việt Nam đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước.

HỮU THÀNH