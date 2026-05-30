Futsal Thái Sơn Nam TPHCM đánh rơi ngôi đầu vì xà ngang, cột dọc

Xà ngang và cột dọc khiến Thái Sơn Nam TPHCM chỉ có được kết quả hoà trước đội Sài Gòn, qua đó phải nhường ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 5 Giải futsal VĐQG 2026.

Đương kim Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát thể hiện sự tiếc nuối. ẢNH: TÂM HÀ

Trước khi bước vào trận đấu, Thái Sơn Nam TPHCM tạm dẫn đầu với 10 điểm nhưng chịu sức ép lớn khi Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 1-0 trước CLB trẻ TPHCM ở trận đấu sớm. Điều đó buộc thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh phải hướng đến mục tiêu 3 điểm để bảo toàn vị trí số 1.



Dù kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục, Thái Sơn Nam TPHCM gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công kín kẽ của Sài Gòn. Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 thuộc về Nguyễn Tiến Hùng ở phút 15 nhưng Đình Kỳ đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.

Sang hiệp 2, vận đen tiếp tục đeo bám đội bóng áo trắng. Phút 25, sau pha nhả bóng thuận lợi của Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát tung cú dứt điểm uy lực đánh bại thủ môn Mai Xuân Hiệp. Tuy nhiên, xà ngang lại từ chối bàn thắng của Thái Sơn Nam. Chưa dừng lại ở đó, phút 29, Tiến Hùng thực hiện cú sút phạt hiểm hóc nhưng bóng tiếp tục tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Hai tình huống dội khung gỗ đã phản ánh rõ sự kém may mắn của Thái Sơn Nam TPHCM trong ngày họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự kiên cường của Sài Gòn. Ngay cả khi chuyển sang chơi power-play ở những phút cuối, nhà đương kim vô địch vẫn không thể tìm được bàn thắng.

Trận hòa không bàn thắng khiến Thái Sơn Nam TPHCM chỉ có 11 điểm, đánh mất ngôi đầu vào tay Thái Sơn Bắc.

HỮU THÀNH