Futsal

Futsal Thái Sơn Nam TPHCM đánh rơi ngôi đầu vì xà ngang, cột dọc

SGGPO

Xà ngang và cột dọc khiến Thái Sơn Nam TPHCM chỉ có được kết quả hoà trước đội Sài Gòn, qua đó phải nhường ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 5 Giải futsal VĐQG 2026.

Đương kim Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát thể hiện sự tiếc nuối. ẢNH: TÂM HÀ
Đương kim Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát thể hiện sự tiếc nuối. ẢNH: TÂM HÀ

Trước khi bước vào trận đấu, Thái Sơn Nam TPHCM tạm dẫn đầu với 10 điểm nhưng chịu sức ép lớn khi Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 1-0 trước CLB trẻ TPHCM ở trận đấu sớm. Điều đó buộc thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh phải hướng đến mục tiêu 3 điểm để bảo toàn vị trí số 1.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục, Thái Sơn Nam TPHCM gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công kín kẽ của Sài Gòn. Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 thuộc về Nguyễn Tiến Hùng ở phút 15 nhưng Đình Kỳ đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.

Sang hiệp 2, vận đen tiếp tục đeo bám đội bóng áo trắng. Phút 25, sau pha nhả bóng thuận lợi của Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát tung cú dứt điểm uy lực đánh bại thủ môn Mai Xuân Hiệp. Tuy nhiên, xà ngang lại từ chối bàn thắng của Thái Sơn Nam. Chưa dừng lại ở đó, phút 29, Tiến Hùng thực hiện cú sút phạt hiểm hóc nhưng bóng tiếp tục tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Hai tình huống dội khung gỗ đã phản ánh rõ sự kém may mắn của Thái Sơn Nam TPHCM trong ngày họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự kiên cường của Sài Gòn. Ngay cả khi chuyển sang chơi power-play ở những phút cuối, nhà đương kim vô địch vẫn không thể tìm được bàn thắng.

Trận hòa không bàn thắng khiến Thái Sơn Nam TPHCM chỉ có 11 điểm, đánh mất ngôi đầu vào tay Thái Sơn Bắc.

Tin liên quan
HỮU THÀNH

Từ khóa

Thái Sơn Nam TPHCM CLB trẻ TPHCM Thái Sơn Bắc Mai Xuân Hiệp Nguyễn Thịnh Phát Nhan Gia Hưng Nguyễn Tiến Hùng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn