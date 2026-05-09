Futsal Thái Sơn Nam TPHCM mở đầu mùa giải 2026 bằng chiến thắng đậm

Đương kim Quả bóng vàng futsal Việt Nam Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội thắng đậm Hạ Long với tỷ số 6-0 trong trận ra quân tại Giải futsal VĐQG 2026.

Các cầu thủ futsal Thái Sơn Nam TPHCM khởi đầu mùa giải 2026 bằng chiến thắng đậm. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 9-5, tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ khai mạc và vòng đấu đầu tiên thuộc Giải futsal VĐQG 2026. Đại diện VFF tham dự có ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF và ông Trần Anh Minh - Ủy viên Ban Chấp hành VFF.

Sau lễ khai mạc, đương kim vô địch Thái Sơn Nam TPHCM mở đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Hạ Long. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng với tỷ số 6-0.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú động viên các cầu thủ ở lễ khai mạc. ẢNH: NGUYỄN KHANH

Trong hiệp 1, Đoàn Phát cùng Đoàn Minh Mẫn đã ghi tên mình lên bảng tỷ số để giúp đội chủ nhà tạm dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, Minh Mẫn hoàn tất cú đúp, cùng các pha lập công của Nguyễn Hoàng Quân, Trần Thái Huy và ngoại binh Italo, qua đó giúp Thái Sơn Nam TPHCM có khởi đầu hanh thông ở mùa giải 2026.

Đây là mùa giải mà đội futsal của bầu Tú đặt mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu VĐQG nhằm giành suất đại diện futsal Việt Nam tham dự Cúp các CLB châu Á 2027. Dẫu vậy, họ chắc chắn sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ Thái Sơn Bắc.

HỮU THÀNH