Futsal Thái Sơn Nam ghi 39 bàn thắng để vào tứ kết Đại hội TDTT TPHCM

Các cầu thủ chuyên nghiệp Chánh Hưng Thái Sơn Nam thắng Phú Định Gia Định tỷ số 17-1, qua đó sớm đoạt vé vào vòng tứ kết môn futsal Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM 2026.

Các cầu thủ futsal Chánh Hưng Thái Sơn Nam thể hiện sức mạnh vượt trội tại Đại hội TDTT TPHCM 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Từ sáng đến chiều ngày 24-4, lượt trận thứ 2 vòng bảng môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2026 đã diễn ra sôi nổi tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng. Sự quan tâm được đổ dồn về cuộc so tài giữa Chánh Hưng Thái Sơn Nam và Phú Định Gia Định tại bảng B.

Sau lượt trận đầu tiên thắng Phú Lâm Đại học Việt Đức với tỷ số 22-0, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi các tuyển thủ quốc gia trong màu áo Chánh Hưng Thái Sơn Nam tiếp tục thể hiện đẳng cấp. Đúng như dự đoán, ngay trong hiệp một, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh đã thể hiện sự áp đảo với 9 bàn thắng được ghi. Trong đó, Nguyễn Thịnh Phát và Chu Văn Tiến mỗi cầu thủ lập một cú đúp.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Chánh Hưng Thái Sơn Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Đội futsal được xem chủ nhà ở giải đấu năm nay ghi thêm 8 bàn để khép lại trận đấu với tỷ số 17-1. Ở phía bên kia, Phú Định Gia Định chỉ có thể 1 ghi bàn danh dự ở hiệp 2.

Với tổng cộng 39 bàn thắng sau hai trận, Chánh Hưng Thái Sơn Nam chắc chắn đứng đầu bảng B và giành vé vào tứ kết sớm một lượt đấu. Điều này không quá bất ngờ, bởi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh là CLB futsal chuyên nghiệp duy nhất tham dự Đại hội TDTT TPHCM 2026 và được nhận diện là ứng viên số 1 cho tấm huy chương vàng.

Đông đảo người hâm mộ đến Nhà thi đấu phường Chánh Hưng theo dõi môn futsal Đại hội TDTT TPHCM 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Trong khi đó, tấm vé đi tiếp còn lại của bảng đấu này sẽ được quyết định ở lượt cuối giữa Phú Định Gia Định và Phú Lâm Đại học Việt Đức vào chiều 24-4.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác tại bảng C, Phước Long Xây dựng Minh Cảnh, một CLB phong trào có tiếng tại TPHCM, cũng đầy chật vật cầm hòa Bình Chánh với kết quả 3-3. Thậm chí, đội futsal của bầu Nguyễn Minh Cảnh phải nhờ đến bàn thắng của Tân “Messi” khi trận đấu còn hơn 50 giây đếm ngược mới tránh được thất bại ở trận ra quân.

Môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2026 vẫn diễn ra hằng ngày tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng đến hết ngày 29-4.

HỮU THÀNH