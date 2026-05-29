Futsal Thái Sơn Bắc thắng chật vật đội trẻ TPHCM

Các cầu thủ Thái Sơn Bắc đã trải qua 40 phút đầy nhọc nhằn mới thắng được CLB trẻ TPHCM sát nút 1-0 thuộc vòng 5 Giải futsal VĐQG 2026.

Ở trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) tối 29-5, Thái Sơn Bắc được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với CLB trẻ TPHCM về lực lượng lẫn phong độ. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ pha lập công của ngoại binh Mota.

Tuy nhiên, kịch bản sau đó lại diễn ra khác với dự đoán. CLB trẻ TPHCM chủ động lùi sâu đội hình, tổ chức phòng ngự kín kẽ và khiến Thái Sơn Bắc gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Không chỉ phòng ngự hiệu quả, đội khách còn tạo ra một số tình huống phản công đáng chú ý khiến đội chủ nhà phải dè chừng.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Thái Sơn Bắc liên tục gia tăng sức ép và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Sự xuất sắc của hàng phòng ngự CLB trẻ TPHCM khiến đội bóng được đánh giá cao hơn rơi vào thế bế tắc.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Thái Sơn Bắc tiếp tục kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ, song vẫn thiếu sự chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng. Thủ môn Nguyễn Quốc Giàu bên phía CLB trẻ TPHCM cũng chơi nổi bật với hàng loạt tình huống cứu thua xuất sắc.

Dù không thể tạo ra chiến thắng đậm như kỳ vọng, Thái Sơn Bắc vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm. Kết quả này giúp thầy trò HLV Costa Garcia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm trước đối thủ trực tiếp Thái Sơn Nam TPHCM ra sân thi đấu vòng 5.

HỮU THÀNH