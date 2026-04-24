Đại hội TDTT TPHCM 2026: Cuộc đua hấp dẫn ở môn futsal

Điều lệ môn futsal Đại hội TDTT TPHCM 2026 cho phép các tuyển thủ quốc gia tham dự. Nhờ vậy, “dân” chơi futsal phong trào có cơ hội hiếm hoi được chạm trán lẫn học hỏi kinh nghiệm với những ngôi sao ở một giải đấu chính thức, tranh suất đại diện cho TPHCM tham dự Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm nay.

Các cầu thủ sinh viên phường Phú Lâm chụp hình kỷ niệm với thủ môn Hồ Văn Ý. ẢNH: QUỐC KHANH

“Chúng em là dân chơi futsal phong trào, chủ yếu rèn luyện sức khỏe để học tập và làm việc, đâu dám nghĩ có ngày được đối đầu với các thần tượng Trần Thái Huy, Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát... Chắc cả đời mới có một lần cơ hội hiếm hoi như vậy”, một cầu thủ của đội Phú Lâm - Đại học Việt Đức dí dỏm chia sẻ sau khi chạm trán các cầu thủ futsal chuyên nghiệp Thái Sơn Nam vào chiều 24-4.

Cùng ngày, môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2026 đã khởi tranh tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, quy tụ 13 CLB đại diện cho các phường, xã trên địa bàn thành phố đăng ký tranh tài. Là “cái nôi” của futsal Việt Nam, giải đấu không chỉ thu hút đông đảo các CLB phong trào lẫn những cựu chuyên đã giải nghệ, mà sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia trong màu áo phường Chánh Hưng còn nâng tầm giá trị giải đấu.

Như cuộc cuộc so tài giữa Chánh Hưng Thái Sơn Nam và Phú Lâm - Đại học Việt Đức, đông đảo người hâm mộ cùng giới chuyên môn đã có mặt trên khán đài để theo dõi và cổ vũ cho hai đội.

Phần lớn cầu thủ của Phú Lâm - Đại học Việt Đức là sinh viên đang theo học tại trường. Nhà trường đã xin phép phường Phú Lâm để đại diện ghép tên tham dự, nhằm thúc đẩy phong trào futsal trong học đường. Đội còn mời HLV futsal có bằng cấp chuyên nghiệp Nguyễn Đức Đăng Khoa về huấn luyện. Dẫu vậy, họ vẫn là một đội phong trào và không bất ngờ khi để thua trước dàn tuyển thủ quốc gia với tỷ số 0-22.

Tuyển thủ Trần Thái Huy tặng chữ ký. ẢNH: QUỐC KHANH

Tuy nhiên, các cầu thủ sinh viên của phường Phú Lâm không vì thế mà nản lòng. Họ thi đấu hết mình, tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng để chứng minh tinh thần không bỏ cuộc, bất kể đối thủ là ai. Sau trận, những sinh viên năm nhất, năm hai ấy đã chạy đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát... và đăng lên trang cá nhân để “khoe” với mọi người. Thậm chí, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với các ngôi sao futsal cũng giúp các học trò của HLV Nguyễn Đức Đăng Khoa tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu nếu muốn nuôi dưỡng giấc mơ chuyên nghiệp.

“Sau trận đấu với các anh Thái Sơn Nam, em rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và hy vọng sẽ làm tốt hơn ở những tình huống tương tự. Em cũng cảm ơn ban huấn luyện đã tạo cơ hội để em không chỉ được tham dự giải mà còn có dịp thi đấu cùng các ngôi sao futsal”, một cầu thủ Phú Lâm - Đại học Việt Đức chia sẻ trong đoạn tin nhắn gửi vào nhóm chat của CLB, được lan truyền trên mạng xã hội.

Đó chính là tinh thần cao thượng, là vẻ đẹp mà những người chơi futsal hướng đến, chứ không chỉ là yếu tố chuyên môn khô khan. Việc các tuyển thủ quốc gia tham gia thi đấu ở sân chơi cấp thành phố cũng góp phần thúc đẩy phong trào futsal tại địa phương, bởi họ chính là những người truyền cảm hứng và khơi dậy đam mê theo đuổi con đường futsal chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ.

“Hy vọng thông qua những sân chơi như Đại hội TDTT TPHCM 2026, các cầu thủ phong trào, đặc biệt là những bạn trẻ sẽ học hỏi thêm, giữ được đam mê và biết đâu trong tương lai sẽ có thêm nhiều gương mặt từ phong trào vươn lên chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng luôn sẵn sàng đồng hành, truyền lửa để futsal Việt Nam ngày càng phát triển hơn”, tuyển thủ Hồ Văn Ý trải lòng.

HỮU THÀNH