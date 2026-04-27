Thái Sơn Nam gặp thách thức ở bán kết futsal Đại hội TDTT TPHCM 2026

Châu Đoàn Phát cùng đồng đội sẽ đụng “hàng xịn” là các cựu cầu thủ futsal chuyên nghiệp đến từ phường Phú Thọ tại bán kết môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2026.

Sau một ngày nghỉ thi đấu, từ trưa 27-4, môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2026 đã trở lại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng với 4 cặp tứ kết. Trong đó, các cầu thủ futsal chuyên nghiệp của Thái Sơn Nam TPHCM trong màu áo phường Chánh Hưng chạm trán với Bình Chánh.

Trước các đồng nghiệp thuộc hệ phong trào, Chánh Hưng Thái Sơn Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội như những gì họ đã thể hiện tại vòng bảng. Lần này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh giành chiến thắng với tỷ số 12-1. Ngay trong hiệp một, đội chủ nhà đã ghi tới 6 bàn chỉ sau hơn nửa thời gian thi đấu, cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Chánh Hưng Thái Sơn Nam ghi thêm 6 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với tỷ số đậm 12-1. Các pha lập công đến từ nhiều gương mặt quen thuộc như Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng, Đinh Công Viên… Trong khi đó, những gì mà Bình Chánh làm được là bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 10 do công của Anh Tuấn.

Dù thắng đậm và thể hiện phong độ ấn tượng từ vòng bảng đến tứ kết, thử thách thực sự với Chánh Hưng Thái Sơn Nam mới chỉ bắt đầu ở phía trước. Tại bán kết, họ sẽ chạm trán Phú Thọ, đội bóng được xem là “ẩn số lớn” của giải với lực lượng gồm nhiều cựu tuyển thủ lẫn cầu thủ chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm.

Đáng chú ý, Phú Thọ sở hữu những cái tên chất lượng như bộ đôi cựu tuyển thủ Nguyễn Đắc Huy, Đặng Anh Tài, cùng các cựu cầu thủ từng thi đấu chuyên nghiệp như Nguyễn Kim Thuận (S.Khánh Hòa), Đinh Văn Toàn (Sahako FC) hay Hồ Hoàng Hưng (Tân Hiệp Hưng TPHCM). Đây đều là những gương mặt có thể tạo ra khác biệt, hứa hẹn mang đến thế trận cân bằng hơn cho trận bán kết, buộc Chánh Hưng Thái Sơn Nam phải duy trì sự tập trung tối đa nếu không muốn bị gây bất ngờ.

Trận bán kết giữa Chánh Hưng Thái Sơn Nam và Phú Thọ sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 28-4. Hai giờ sau đó, trận bán kết còn lại giữa Phú Định Gia Định và Trung Mỹ Tây Thanh Hùng Futsal cũng sẽ được tiến hành.

Tin liên quan Đại hội TDTT TPHCM 2026: Cuộc đua hấp dẫn ở môn futsal

HỮU THÀNH